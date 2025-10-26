La Libertad Avanza celebra una elección que pintó de violeta buena parte del país

En ese sentido, señaló: "El jefe de campaña de La Libertad Avanza es Donald Trump y el ministro de Economía se llama Scott Bessent. Es una lucha desigual que la damos con coraje y entereza. Si los resultados no son favorables no hay que entrar en derrotismo ni en depresiones".

"Tengo esperanza en mi país y en que vamos a recuperar la patria de un gobierno de ocupación. Esta era una elección más difícil que la del 7 de septiembre básicamente porque el presidente de la principal potencia del mundo se puso frente de la campaña", dijo el dirigente social, Juan Grabois, desde la sede de Fuerza Patria.

Según datos extraoficiales se estaría danto, prácticamente, un empate con el 40% entre LLA y Fuerza Patria.

Los Gobernadores que buscan romper la polarización no habrían ganado en ninguna de las provincias donde lideran.

En un nuevo reporte la Secretaría Nacional Electoral indicó que la participación en la provincia sería del 89%

“Agradecer a todo el pueblo bonaerense. Los resultados que estamos recibiendo de toda la provincia auguran un buen resultado y nos empiezan a demostrar que el apoyo del 55% que había recibido Javier Milei, en la provincia de Buenos Aires ha bajado notablemente. El pueblo bonaerense no apoya aquel resultado sobre el que han hecho hincapié”, dijo Alexis Guerrera.

En la primera conferencia de prensa que brindaron desde el búnker de Fuerza Patria , los primeros dirigentes peronistas anticiparon una “muy buena elección” en la provicnia de Buenos Aires.

"Quiero agradecerles porque han sido comicios muy tranquilos, en paz. Estamos muy contentos porque LLA en estas elecciones estuvo en los 24 distritos. Estamos contentos también por la BUP y ahora esperamos los resultados", dijo. Estaba junto al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

La Secretaria General de Presidencia, Karina Milei, salió de la sede de La Libertad Avanza y habló ante la prensa y la militancia.

El presidente Javier Milei llegó al Hotel Libertador antes de las 19 donde esperará los resultados de las elecciones legislativas nacionales. Ya están en el lugar algunos dirigentes de La Libertad Avanza como Patricia Bullrich y Martín Menem

El presidente Javier Milei salió de la Quinta de Olivos hacia la sede de La Libertad Avanza para esperar los resultados de la elección. Allí lo esperan su hermana Karina y algunos funcionarios.

La candidata a senadora por la Ciudad de Buenso Aires, Patricia Bullrich , ya se encuentra en el búnker de La Libertad Avanza, en el conocido Hotel Libertador, lugar donde Javier Milei esperó los resultados de las elecciones presidenciales 2023.

El ministro del Interior, Lisandro Catalán , habló en el Centro de Cómputos pocos minutos después de las 18, tras el cierre de los comicios legislativos nacionales. Detacó que el proceso se desarrolló en normalidad y remarcó la utilización de la Boleta Única de Papel : “Era un reclamo que llevaba décadas, hoy tuvo ese cornonario con éxito”.

Se estima que los primeros datos lleguen a partir de las 21, cuando se haya escrutado como mínimo el 30% de los votos en las mesas de cada provincia.

Según informó la Cámara Nacional Electoral, votó el 66% del padrón. Si bien cerraron las urnas, en algunas escuelas todavía están terminando de votar.

La concurrencia estaría por debajo incluso de la de 2021, que fue del 71%. Fuerza Patria se impone en la provincia de Buenos Aires y LLA en CABA. Tanto los libertarios como los peronistas se dan ganadores a nivel nacional. Hay mucha expectativa en la Casa Rosada por los resultados en Córdoba y Santa Fe.

A las 18, cerró la votación en todo el país. Sería la participación más baja desde el regreso de la democracia en una elección legislativa.

Fuentes oficiales informaron que, pasadas las 17, ya votó el 58,5% del padrón electoral en todo el país.

Las elecciones legislativas nacionales avanzan con un cronograma que, según lo dispuesto por la Dirección Nacional Electoral (DINE) , prevé la difusión de los primeros datos del escrutinio provisorio a partir de las 21 horas de este domingo . Se trata de un horario inamovible establecido por la normativa vigente, que impide la publicación de resultados antes de que hayan transcurrido tres horas desde el cierre de la votación, pautado para las 18.

Es la primera vez que se usa la Boleta Única de Papel a nivel nacional. Más de 36 millones de personas están habilitadas para elegir 24 senadores y 127 diputados nacionales. Milei busca consolidar un tercio en el Congreso para blindar sus vetos. En medio de la interna entre Cristina Kirchner y Kicillof, Fuerza Patria quiere posicionarse con miras a 2027.

"Votando con y por los que vienen atrás de nosotros. Pero también por nosotros y por todos los tucumanos que quieren vivir mejor", escribió Paula Omodeo (CREO) en sus redes sociales.

"A través del voto popular, en democracia renovamos la esperanza de un futuro mejor, tanto en Tucumán como en cada rincón de nuestra amada patria", expresó Juan Manzur en sus redes sociales, tras haber emitido el voto. /LG

"Voté con esperanza, pero también con una profunda convicción: Tucumán necesita un cambio real. Estamos frente a dos modelos, y yo estoy del lado del orden, la libertad y el trabajo. Confío en que la gente va a elegir ese camino", dijo Ricardo Bussi , candidato de Fuerza Republicana.

Una fiscal de mesa le negó el saludo a la hermana del Presidente.

El Gobernador bonaerense dijo que sigue sin entender “por qué la necesidad de modificar algo que andaba bien”. Y afirmó que esta “es una elección crítica”.

Con 164 mesas relevadas, la participación electoral en Tucumán ronda el 36% a esta altura de la jornada, según informó la Secretaría Electoral provincial.

El candidato a Diputado Nacional, Roberto Sánchez, en forma de “cábala” emite su voto alrededor de las 11:00.

Desde temprano, los tucumanos comenzaron a acercarse a las escuelas y, cerca de las 7.30, las autoridades de mesa iniciaron los preparativos para la jornada. Esta elección marca el estreno de la Boleta Única de Papel (BUP) en Tucumán, una novedad que generó expectativa por su potencial para agilizar el procedimiento y reducir los tiempos de votación .

Desde las 8 de la mañana quedaron habilitadas las mesas en toda la provincia, donde 1.341.773 tucumanos están convocados a votar en las elecciones 2025 . El proceso se desarrolla en 3.975 mesas distribuidas en 493 establecimientos , según informó la Junta Electoral Provincial .

Más de 36 millones de personas están habilitadas para elegir 24 senadores y 127 diputados nacionales. Milei buscará consolidar un tercio en el Congreso para blindar sus vetos. En Tucumán renovamos 4 bancas de la cámara baja.

Este domingo, los argentinos acudirán nuevamente a las urnas para renovar 127 bancas de Diputados y 24 del Senado. Según la Cámara Nacional Electoral (CNE), el padrón nacional alcanza a 35.987.634 votantes en el país y 490.726 argentinos residentes en el exterior, totalizando 36.478.360 personas habilitadas.

En Tucumán están registrados 1.341.563 electores, lo que representa el 4% del total nacional, ubicando a la provincia en el sexto lugar del país en cantidad de votantes. Este año, la provincia renovará cuatro bancas en la Cámara de Diputados, que hoy ocupan Roberto Sánchez (UCR), Paula Omodeo (CREO), Elia Fernández (Independencia) y Agustín Fernández (Independencia).

Además, 44.142 jóvenes tucumanos de 16 y 17 años podrán votar por primera vez, una cifra que refleja el mismo crecimiento del padrón que la media nacional (alrededor del 2%). El voto joven, instaurado por la Ley 26.774 en 2012, es optativo para quienes aún no cumplieron la mayoría de edad.

A nivel nacional, el padrón creció en 634.026 personas respecto de 2023, con una suba general del 1,7%. Solo la Ciudad de Buenos Aires (CABA) mostró un descenso en la cantidad de votantes: perdió 12.843 respecto de las últimas elecciones, un fenómeno que se repite desde 2021 debido al envejecimiento poblacional y a la migración de jóvenes hacia otras provincias o el exterior.

Entre los distritos con mayor crecimiento porcentual de electores se destacan Neuquén (+5%), Tierra del Fuego, Río Negro y Santa Cruz (+3%), mientras que Tucumán se mantuvo en la media nacional del 2%.

El peso electoral sigue concentrado en Buenos Aires, que con 13,3 millones de votantes representa el 37% del padrón nacional y elige 35 diputados. Le siguen Córdoba (9%), Santa Fe (8%), CABA (7%) y Mendoza (4%). Tucumán, con su 4%, continúa siendo un distrito clave en el norte argentino y uno de los más relevantes de la región por volumen electoral.

Desde el retorno de la democracia en 1983, el número de electores en Argentina se duplicó, pasando de 18 millones a casi 36,5 millones en 2025. En ese contexto, Tucumán mantiene un crecimiento sostenido, con una participación electoral históricamente superior al promedio nacional.