En un giro inesperado a menos de tres semanas de los comicios del 26 de octubre, José Luis Espert anunció que bajará su candidatura a diputado por la provincia de Buenos Aires, en el marco del escándalo por sus presuntos vínculos con Fred Machado. Aunque la decisión fue comunicada públicamente, la renuncia formal todavía no fue presentada ante la Justicia Electoral; se aguarda que se concrete en las próximas horas.

La salida de Espert reconfigura la lista de La Libertad Avanza (LLA) en territorio bonaerense y obliga a la coalición a ajustar su estrategia en un momento crítico de la campaña. El reemplazo propuesto ubica al actual diputado del PRO, Diego Santilli, en el primer lugar de la nómina, seguido por la periodista y modelo Karen Reichardt como segunda candidata. La modificación supone un cambio en la cara pública de la lista y puede influir en la dinámica del electorado en una provincia clave para el resultado nacional.

La lista completa de candidatos de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, tras el anuncio, queda conformada por:

Diego Santilli

Karen Reichardt

Gladys Humenuk

Sebastián Pareja

Johanna Sabrina Longo

Alejandro Carrancio

Miriam Niveyro

Alejandro Finocchiaro

Giselle Castelnuovo

Sergio “Tronco” Figliuolo

María Florencia De Sensi

Miguel Smuckler

María Luisa Gonzales

Álvaro García

Andrea Vera

Joaquín Ojeda

Ana Tamagno

Carlos Pirovano

Martina León

Javier Sánchez Wrba

El hecho plantea interrogantes sobre el impacto político inmediato: la incorporación de figuras como Santilli y Reichardt podría atraer distintos segmentos del electorado y modificar la percepción pública del espacio. En paralelo, la espera por la presentación formal de la renuncia ante la Justicia Electoral mantiene abierta la posibilidad de nuevos ajustes en la lista hasta que se complete el trámite administrativo.