La Libertad Avanza define nuevo cabeza de lista tras la baja de José Luis Espert
Tras la renuncia de José Luis Espert a su candidatura, la lista de diputados de La Libertad Avanza será encabezada por el dirigente que el espacio designe oficialmente para ocupar ese lugar, según la comunicación formal del partido y las autoridades electorales competentes.
En un giro inesperado a menos de tres semanas de los comicios del 26 de octubre, José Luis Espert anunció que bajará su candidatura a diputado por la provincia de Buenos Aires, en el marco del escándalo por sus presuntos vínculos con Fred Machado. Aunque la decisión fue comunicada públicamente, la renuncia formal todavía no fue presentada ante la Justicia Electoral; se aguarda que se concrete en las próximas horas.
La salida de Espert reconfigura la lista de La Libertad Avanza (LLA) en territorio bonaerense y obliga a la coalición a ajustar su estrategia en un momento crítico de la campaña. El reemplazo propuesto ubica al actual diputado del PRO, Diego Santilli, en el primer lugar de la nómina, seguido por la periodista y modelo Karen Reichardt como segunda candidata. La modificación supone un cambio en la cara pública de la lista y puede influir en la dinámica del electorado en una provincia clave para el resultado nacional.
La lista completa de candidatos de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, tras el anuncio, queda conformada por:
- Diego Santilli
- Karen Reichardt
- Gladys Humenuk
- Sebastián Pareja
- Johanna Sabrina Longo
- Alejandro Carrancio
- Miriam Niveyro
- Alejandro Finocchiaro
- Giselle Castelnuovo
- Sergio “Tronco” Figliuolo
- María Florencia De Sensi
- Miguel Smuckler
- María Luisa Gonzales
- Álvaro García
- Andrea Vera
- Joaquín Ojeda
- Ana Tamagno
- Carlos Pirovano
- Martina León
- Javier Sánchez Wrba
El hecho plantea interrogantes sobre el impacto político inmediato: la incorporación de figuras como Santilli y Reichardt podría atraer distintos segmentos del electorado y modificar la percepción pública del espacio. En paralelo, la espera por la presentación formal de la renuncia ante la Justicia Electoral mantiene abierta la posibilidad de nuevos ajustes en la lista hasta que se complete el trámite administrativo.