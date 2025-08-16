El próximo domingo 17 de agosto es la fecha límite para la presentación de la lista de candidatos para las elecciones legislativas nacionales que se llevarán a cabo el 26 de octubre.

En la provincia de Tucumán los distintos espacios políticos ya definieron a sus postulantes para la contienda electoral. El oficialismo provincial, el pasado miércoles presentó a sus candidatos con un acto realizado en el club Concepción BB de Banda del Rio Salí. El Frente Tucumán Primero irá con Osvaldo Jaldo, Gladys Medina, Javier Noguera y Elia Fernández. De suplentes aparecen Juan Manzur, Carolina Vargas Aignasse y Miguel Acevedo.

Este viernes La Libertad Avanza Tucumán definió los nombres que aparecerán en la boleta en los comicios nacionales. Encabezará la lista Federico Pelli, y luego estarán Soledad Molinuevo, Manuel Guisone y Celina Moisá. Como suplentes: Enzo Ferreira, Milva Albarracín y Gustavo Choua.