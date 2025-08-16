La Libertad Avanza Tucumán dio a conocer sus candidatos para octubre
Este viernes, desde el espacio libertario de nuestra provincia, anunciaron los nombres que encabezarán la boleta para la contienda electoral.
El próximo domingo 17 de agosto es la fecha límite para la presentación de la lista de candidatos para las elecciones legislativas nacionales que se llevarán a cabo el 26 de octubre.
En la provincia de Tucumán los distintos espacios políticos ya definieron a sus postulantes para la contienda electoral. El oficialismo provincial, el pasado miércoles presentó a sus candidatos con un acto realizado en el club Concepción BB de Banda del Rio Salí. El Frente Tucumán Primero irá con Osvaldo Jaldo, Gladys Medina, Javier Noguera y Elia Fernández. De suplentes aparecen Juan Manzur, Carolina Vargas Aignasse y Miguel Acevedo.
Este viernes La Libertad Avanza Tucumán definió los nombres que aparecerán en la boleta en los comicios nacionales. Encabezará la lista Federico Pelli, y luego estarán Soledad Molinuevo, Manuel Guisone y Celina Moisá. Como suplentes: Enzo Ferreira, Milva Albarracín y Gustavo Choua.