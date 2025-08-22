La Libertad Avanza Tucumán sí podrá participar de las elecciones en Alberdi

Finalmente se conoció que La Libertad Avanza Tucumán si podrá participar de las elecciones municipales que se realizarán el domingo 26 de octubre en el municipio de Alberdi para elegir al nuevo intendente de dicha ciudad.

Hace unos días la Junta Electoral Provincial había resuelto inhabilitar la participación del espacio libertario en los comicios, argumentando que hubo una presentación fuera de término de la documentación partidaria. Según la resolución, el partido político se había inscripto 24 días después del plazo fijado en el calendario electoral vigente.

Finalmente, este viernes se conoció que el organismo decidió revocar la anterior resolución y por lo tanto habilitó a La Libertad Avanza Tucumán a formar parte de la contienda electoral.

El comunicado de la Libertad Avanza Tucumán