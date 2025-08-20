La oposición rechazó el veto de Milei a la ley de emergencia en discapacidad

La mega sesión convocada por la oposición este miércoles abrió con un golpe significativo para el gobierno de Javier Milei: el Congreso rechazó el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad, reuniendo una mayoría especial de dos tercios con 172 votos afirmativos frente a 73 rechazos y 2 abstenciones; la norma, que actualiza aranceles de prestaciones por inflación y crea una pensión no contributiva equivalente al 70% del haber mínimo, había contado con amplio consenso político en su sanción original, aunque la Casa Rosada decidió vetarla alegando su elevado costo fiscal, lo que plantea desde ahora un escenario de tensión entre la fuerza oficialista y el resto del arco parlamentario sobre prioridades presupuestarias y derechos sociales.