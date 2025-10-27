El vicegobernador y presidente de la Legislatura de Tucumán, Miguel Acevedo, ratificó que la reforma electoral constituirá una de las prioridades en la agenda parlamentaria de los próximos meses, en línea con los lineamientos trazados por el gobernador Osvaldo Jaldo y el gabinete del Poder Ejecutivo. Acevedo señaló que la intención es retomar y profundizar el trabajo iniciado meses atrás con el objetivo de modernizar el sistema electoral provincial y disponer de un mecanismo plenamente operativo de cara a 2027.

Según explicó, la iniciativa buscará retomarse con responsabilidad y participación: tras un impasse en las gestiones precedentes, el gobernador habría solicitado que la Legislatura avance en el tratamiento con prudencia y amplitud. El vicegobernador subrayó que el propósito es que la reforma se conduzca con el mayor consenso posible, atendiendo a que modificar una ley electoral requiere la participación de todos los sectores, tanto del oficialismo como de la oposición.

El cuerpo parlamentario continuará analizando distintas alternativas, tomando como base estudios técnicos y experiencias observadas en otras jurisdicciones. En ese sentido, Acevedo recordó la actividad que la Legislatura ya desarrolló sobre la temática: en noviembre de 2024 integró, junto a legisladores de distintas fuerzas, una misión internacional de observadores electorales en Washington con motivo de las elecciones presidenciales estadounidenses; en abril de 2025 participaron de la VIII Edición del DemoTech Internacional, coordinada por la Legislatura junto a la organización Transparencia Electoral, donde se debatió sobre la modernización de los sistemas de votación con representantes y expertos de Argentina, México, Brasil y Estados Unidos; y en mayo una comitiva tucumana viajó a Salta para observar la implementación de la Boleta Única Electrónica, experiencia que, según Acevedo, permitió evaluar en terreno la adaptación tecnológica a los procesos electorales y los aspectos susceptibles de replicarse en la provincia.

Planificación y capacitación como ejes del proceso

El titular del Poder Legislativo afirmó que la meta es debatir la reforma antes de fin de año, con el fin de contar con el plazo necesario para la implementación y la capacitación de cara al futuro. En su apreciación, la eventual adopción de una modalidad nueva exige disponer de todo el año siguiente para capacitar a los partidos políticos, preparar a la ciudadanía y asegurar el correcto aprendizaje y funcionamiento del sistema.

Para concluir, Acevedo enfatizó el compromiso del Parlamento provincial con una visión de futuro: se pretende impulsar una ley electoral moderna, participativa y fruto del consenso, que contribuya a robustecer la democracia y fortalecer la confianza ciudadana en los procesos electorales.