Las obras de remodelación y ampliación del Aeropuerto Internacional Teniente General Benjamín Matienzo están próximas a ponerse en marcha, tras la finalización de los trámites administrativos previos. El proyecto, adjudicado a una Unión Transitoria de Empresas (UTE) integrada por dos firmas tucumanas, prevé el inicio de los movimientos preliminares y la instalación de obradores durante la primera quincena de noviembre.

La iniciativa permitirá duplicar la capacidad operativa de la terminal aérea, incrementando el flujo de pasajeros anuales de 800.000 a 1.500.000. La intervención se concentrará en la zona central del edificio y contemplará la refuncionalización de los núcleos húmedos, además de la remodelación completa del primer piso para ofrecer mayor confort y capacidad de espera a los usuarios.

Entre las principales mejoras, se sumará una nueva manga de embarque, lo que elevará a tres el total disponible y permitirá operar hasta cinco vuelos simultáneos.

El ministro de Obras, Infraestructura y Transporte Público, Marcelo Nazur, destacó la importancia del proyecto:

“Satisfactoriamente se ha concluido la parte administrativa de esta importante obra. Estamos muy contentos y esperamos que en la primera quincena de noviembre comiencen las tareas de instalación para dar inicio a los trabajos. Esto nos permitirá duplicar la capacidad de pasajeros anuales, sin interrumpir la operación del aeropuerto, que continuará funcionando normalmente”.

Además, precisó que el plazo de ejecución será de 28 meses y aclaró que la pista no se verá afectada, garantizando la continuidad total de los vuelos durante todo el proceso.

Con la puesta en marcha de esta remodelación integral, Tucumán refuerza su infraestructura aérea y se prepara para acompañar el crecimiento turístico, productivo y comercial de la provincia. El objetivo es que el aeropuerto Benjamín Matienzo cuente con la tecnología y la capacidad necesarias para responder a las demandas de los próximos años.