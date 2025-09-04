Las Talitas: Jaldo inauguró un destacamento de Infantería y obras de urbanización

El gobernador Osvaldo Jaldo inauguró este miércoles el nuevo destacamento de la Guardia de Infantería de la Unidad Regional Norte (URN) en el barrio 180 Viviendas de Las Talitas, una obra que fortalece la seguridad y refuerza la presencia policial en esta zona del Gran San Miguel de Tucumán. Además encabezó la inauguración de obras de urbanización y de un nuevo pozo de agua potable

El mandatario estuvo acompañado por el vicegobernador Miguel Acevedo; el ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa; el vicepresidente Primero de la Legislatura, Aldo Salomón; los diputadas Gladys Medina, Elia Fernández; los intendentes de Las Talitas, Marta Najar, de Simoca, Elvio Salazar, de Alderetes, Graciela Gutiérrez; los legisladores Carlos Najar, Walter Herrera, Tulio Caponio; el titular de la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT), Marcelo Caponio; el titular del IPLA, Dante Loza; secretario de Deportes, Diego Erroz, concejales y comisionados comunales.

También participaron el jefe de Policía, Joaquín Girvau; el subjefe, Roque Yñigo; el jefe y subjefe de la Regional Norte, Gustavo Beltrán y Sergio Juárez.

Durante la jornada también se entregó un nuevo vehículo para la agencia de la SAT en Las Talitas, con el objetivo de mejorar la capacidad operativa del organismo en beneficio de los vecinos.

Jaldo destacó la importancia del nuevo pozo, que proporcionará más de 100,000 litros de agua por hora, asegurando tanto la cantidad como la calidad del vital recurso. "Aunque un pozo puede parecer una obra menor, quienes han enfrentado la falta de agua en verano saben lo crucial que es contar con este recurso", afirmó.

El acto también incluyó la inauguración de un destacamento de la Guardia de Infantería, resultado de un convenio firmado con la intendenta Marta Najar. "Este edificio cumple con todas las normas de seguridad y bienestar, y contará con 30 efectivos que se encargarán de cuidar la vida y los bienes de los habitantes de Las Talitas", agregó Jaldo.

El gobernador subrayó que, a pesar de los esfuerzos realizados por la policía, aún queda mucho por hacer en materia de seguridad. "Hemos registrado importantes allanamientos y secuestros de sustancias ilegales en la zona, lo que demuestra la necesidad de seguir trabajando en conjunto con la comunidad", señaló.

Jaldo también hizo hincapié en la importancia de la salud pública, destacando que "en salud no se gasta, se invierte". Durante una reunión con directores de hospitales de la provincia, se discutieron las problemáticas que enfrentan y se reafirmó el compromiso del gobierno provincial de dotar a los hospitales de los insumos y la tecnología necesaria para atender a los tucumanos de la mejor manera posible.

Acevedo destacó que, aún en un año electoral, la gestión no se detuvo y se ejecutaron obras en distintos municipios de la provincia. Señaló que en Las Talitas se inauguró un pozo de agua y un edificio para la instalación permanente de la Unidad Regional Norte y de Infantería. “No tan solo se apuesta a defender la salud y la educación, sino también la seguridad, que es otro compromiso que tenemos con la ciudadanía tucumana y con los tucumanos, cuidar la vida y los bienes de los tucumanos”, afirmó.

Agüero Gamboa, valoró la inauguración de la nueva unidad de infantería en Las Talitas, que funcionará de manera permanente y con personal suficiente para atender las demandas de los vecinos. “Así es, hoy trabajando junto en equipo con la Municipalidad de Las Talitas y el Ministerio de Seguridad, como lo pide nuestro gobernador Osvaldo Jaldo, acercando el personal policial a los barrios, a la población, a todos los tucumanos, en este caso a los talitenses”, expresó.

La intendenta Najar destacó que el pozo fue completamente repotenciado con instrumental nuevo, lo que benefició a ocho barrios de la zona. “Esto permitió mejorar el servicio a todos los vecinos que viven sobre calle 12 y en barrios como Virgen del Huerto, Virgen del Valle, Judiciales, Valle Belgrano, Valle San Martín y Divino Niño. Además, se avanzó en la pavimentación con adoquinado de 800 metros lineales en calle 41 y en otras arterias, alcanzando en total 6.000 metros lineales de pavimento articulado durante la gestión”, explicó.

El legislador Najar subrayó el rol de un Estado presente que atiende las necesidades de la población con obras e inversiones. “Creo que esto es fundamental, el trabajo de un Estado presente. En víspera de un acto electoral en donde democráticamente se van a elegir quiénes nos van a representar a los tucumanos en la Cámara Baja de la Nación, planteando casualmente eso, un Estado presente, solucionando los problemas reales de la gente y no desatendiendo lo importante”, manifestó.

Por su parte, Caponio informó que con esta obra se habilitó el décimo pozo de agua nuevo de la actual gestión provincial, de un total de 53 perforados en el último año y medio. “Este pozo, de 300 metros de profundidad, reforzó la provisión de agua potable para 8.000 personas de Las Talitas. Además, anunciamos el inicio de una nueva perforación en el barrio Alto La Lomada y Galicia”, señaló.

El funcionario remarcó que estas obras forman parte de la decisión política del gobernador Jaldo de priorizar el acceso al agua potable como política de Estado. “Mientras a nivel nacional se desmantelan áreas claves para la obra pública, en Tucumán se fortalece la SAT para garantizar un servicio de calidad a todos los ciudadanos”, afirmó.

Beltrán, expresó que “este espacio significa un importante acercamiento a la comunidad del barrio 180 Viviendas y de sus alrededores. Era una demanda constante de los vecinos y una prioridad planteada por el Jefe de Policía, el Ministerio de Seguridad y el propio Gobernador”.

En cuanto al funcionamiento, informó que “el destacamento cuenta inicialmente con 30 efectivos policiales, distribuidos en guardias de 10 agentes por turno, además de dos jefes responsables de la supervisión del sector”. /Comunicación Tucumán