Legislatura: este jueves hay sesión para tratar la licencia de Jaldo

La Legislatura de Tucumán sesionará este jueves a las ocho de la mañana para tratar el pedido de licencia presentado por Osvaldo Jaldo. La convocatoria responde a una nota firmada por legisladores de diferentes bloques, en la que se solicitó discutir la licencia especial en los términos del artículo 67 de la Constitución provincial.

Entre los firmantes aparecen Sergio Mansilla, Roque Tobías Álvarez, Gabriel Yedlin, Carolina Vargas Aignasse, Gerónimo Vargas Aignasse y Hugo Ledesma, además de otros referentes parlamentarios. La decisión busca habilitar un proceso de transición institucional ordenado, mientras el Gobernador concentra su actividad en la campaña nacional sin ejercer funciones ejecutivas de manera directa.

El vicegobernador Miguel Acevedo brindó precisiones sobre la modalidad de esta transición temporal. “Yo voy a quedar a cargo cuando el Gobernador se tome su licencia, es una transición de 30 días”, señaló. El funcionario explicó que la medida no era obligatoria en el marco de las elecciones nacionales, pero que la decisión transmite transparencia política.

En esa línea, Acevedo remarcó la importancia de despejar dudas sobre posibles influencias durante la campaña electoral. “Él tomó la decisión de apartarse de su cargo para hacer la campaña de modo más libre y tranquilo de cara a la sociedad”, sostuvo. Aclaró además que el funcionamiento del Poder Ejecutivo seguirá sin alteraciones mientras dure la licencia de Jaldo.

El Vicegobernador también aseguró que la gestión provincial continuará con normalidad y sin detener las actividades en curso. “La gestión no va a parar. El gran desafío en años electorales es no bajar la gestión, y en eso estamos comprometidos”, advirtió. Al mismo tiempo, confirmó que Sergio Mansilla quedará a cargo de la Legislatura para garantizar la continuidad institucional en todos los frentes. /Canal 10