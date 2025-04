El jefe de Gabinete de la Nación, Guillermo Francos, anunció recientemente el levantamiento del cepo cambiario, previsto para este lunes. Durante una entrevista, el funcionario expresó que esta medida no implicará riesgos para el mercado cambiario, a pesar de las inquietudes que ha despertado en algunos sectores.

La decisión llega tras la finalización de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), lo que, según Francos, brinda un marco de estabilidad al proceso. En su declaración, el jefe de Gabinete comentó que se espera que el dólar oscile entre 1.000 y 1.400 pesos durante el mes actual, con ajustes mensuales del 1%. "No debería haber incertidumbre", afirmó en Rivadavia AM 630.

Asimismo, enfatizó que la fluctuación del tipo de cambio será un proceso natural y no una devaluación encubierta. "Hay suficientes dólares con relación a los pesos circulantes, por lo que no hay riesgo de corridas cambiarias", agregó. Francos también destacó que el levantamiento del cepo es parte de un plan coordinado con el FMI, aunque subrayó que esta medida no fue una exigencia del organismo.

El funcionario mencionó que el tema se ha discutido durante ocho meses y que el acuerdo con el FMI, junto a otros factores de respaldo, como la visita del Secretario del Tesoro de EE.UU., contribuirán a fortalecer la economía argentina.

En cuanto a la reciente inflación del 3,7%, el jefe de Gabinete la atribuyó a circunstancias temporales y factores estacionales, asegurando que no existen motivos estructurales para el aumento. "Las reglas macroeconómicas son claras y la estabilidad de precios llegará", concluyó.

Por último, se refirió al nuevo límite de 100 dólares para la compra en efectivo, indicando que la medida busca desalentar operaciones informales, aunque admitió no tener todos los detalles técnicos sobre la normativa.