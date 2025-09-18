El Senado, en una jornada que subrayó las tensiones entre la Casa Rosada y las jurisdicciones provinciales, rechazó por amplia mayoría el veto presidencial a la ley de Aportes del Tesoro Nacional (ATN); con 59 votos a favor, 9 en contra, 3 abstenciones y un ausente, la Cámara alta avaló así una normativa promovida por gobernadores que aspiran a garantizar recursos adicionales para sus distritos, mientras el Ejecutivo insistía en objeciones que ahora deberán reencontrar cauces políticos para ser resueltos.

Voto por voto

Ley de ATN: así votaron los senadores tucumanos en el rechazo al veto de Milei

Los tres senadores tucumanos, Juan Manzur, Sandra Mendoza y Beatriz Ávila, votaron a favor del rechazo al veto presidencial.