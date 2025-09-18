Ley de ATN: así votaron los senadores tucumanos en el rechazo al veto de Milei
El Senado, por amplia mayoría, rechazó el veto presidencial de Javier Milei a la ley de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), constituyendo un nuevo revés político para el gobierno al reafirmar la vigencia de la normativa que regula esos envíos de fondos.
El Senado, en una jornada que subrayó las tensiones entre la Casa Rosada y las jurisdicciones provinciales, rechazó por amplia mayoría el veto presidencial a la ley de Aportes del Tesoro Nacional (ATN); con 59 votos a favor, 9 en contra, 3 abstenciones y un ausente, la Cámara alta avaló así una normativa promovida por gobernadores que aspiran a garantizar recursos adicionales para sus distritos, mientras el Ejecutivo insistía en objeciones que ahora deberán reencontrar cauces políticos para ser resueltos.
Voto por voto
Los tres senadores tucumanos, Juan Manzur, Sandra Mendoza y Beatriz Ávila, votaron a favor del rechazo al veto presidencial.