Ley de ATN: así votaron los senadores tucumanos en el rechazo al veto de Milei

El Senado, en una jornada que subrayó las tensiones entre la Casa Rosada y las jurisdicciones provinciales, rechazó por amplia mayoría el veto presidencial a la ley de Aportes del Tesoro Nacional (ATN); con 59 votos a favor, 9 en contra, 3 abstenciones y un ausente, la Cámara alta avaló así una normativa promovida por gobernadores que aspiran a garantizar recursos adicionales para sus distritos, mientras el Ejecutivo insistía en objeciones que ahora deberán reencontrar cauces políticos para ser resueltos.

Voto por voto

Los tres senadores tucumanos, Juan Manzur, Sandra Mendoza y Beatriz Ávila, votaron a favor del rechazo al veto presidencial.