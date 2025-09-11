El tucumano Lisandro Catalán, que fue designado este miércoles por el presidente Javier Milei como nuevo ministro del Interior de la Nación, habló sobre la relación que mantiene con el gobernador, Osvaldo Jaldo.

“El tiene la responsabilidad de conducir los destinos de Tucumán y nosotros tenemos la responsabilidad de conducir a la Nación”, dijo. “Esa relación institucional no debe verse afectada porque nosotros pretendemos también tener nuestra representación política en Tucumán”, aseguró.

“Yo tengo una buena relación con el gobernador Jaldo”, remarcó y se mostró dispuesto a colaborar y trabajar juntos en las cuestiones que sean necesarias.