Lisandro Catalán visitó Catamarca y se reunió con el gobernador Raúl Jalil

El ministro del Interior, Lisandro Catalán, se reunió hoy en Catamarca con el gobernador Raul Jalil, con quien compartió "una agenda de trabajo sobre el presente y el futuro de la Argentina y el rol de las provincias en ese camino".

"El encuentro permitió profundizar el vínculo en línea con los objetivos de nuestro Gobierno y con la visión y prioridades que compartimos", agregó Catalán en su cuenta de X.

De esta manera, el nuevo ministro del Interior continúa abocándose al operativo que puso en marcha la gestión libertaria para volver a recomponer el vínculo con los mandatarios provinciales dialoguistas con la Libertad Avanza, tras el fuerte distanciamiento que hubo en los últimos meses, situación que algunos analistas consideran que dio lugar a los traspiés políticos y económicos recientes que afectaron al oficialismo.

Durante la jornada, también Catalán visitó en Catamarca la ampliación de la Estación Transformadora Pantanillo y la Algodonera del Valle en el Parque Industrial El Pantanillo, "un ejemplo de inversión privada que impulsa la capacidad productiva, la modernización y la dinamización regional", según señaló.

"Recibimos la visita del ministro del Interior, con quien desarrollamos una agenda de trabajo y recorrimos las fábricas Algodonera del Valle y Confecat, ejemplos de inversión privada y apuesta por Catamarca. En El Pantanillo, también, dejamos inaugurada una obra clave: la ampliación de la Estación Transformadora, que permitirá fortalecer el suministro eléctrico para la industria, el sector productivo y los usuarios del sur de la ciudad", sostuvo Jalil en X. /Noticias Argentinas