Lista del PJ: La Libertad Avanza Tucumán repudió la candidatura testimonial de Jaldo

En la mañana del miércoles, el peronismo dio a conocer su lista de candidatos para las próximas elecciones, la cual está encabezada por Osvaldo Jaldo, seguido por Gladys Medina, Javier Noguera y Elia Mansilla. Los suplentes de esta nómina son Juan Manzur, Carolina Vargas Aignasse y Miguel Acevedo.

Esta presentación ha generado una respuesta significativa por parte de La Libertad Avanza Tucumán, que se opone a lo que consideran candidaturas testimoniales, las cuales, según ellos, no representan un compromiso genuino con el electorado.

En un comunicado oficial, La Libertad Avanza expresó su desacuerdo con esta estrategia electoral, argumentando que "es una falta de respeto para el pueblo". A través de esta declaración, el partido manifiesta su preocupación por el uso de nombres en listas electorales que, en su opinión, no tienen la intención de asumir los cargos para los cuales fueron postulados, sino que son simplemente un recurso para atraer votos.

El comunicado también establece una analogía entre las candidaturas testimoniales y el concepto de un testaferro, afirmando que "así como un testaferro encubre la verdadera propiedad de un bien, un candidato testimonial encubre la verdadera intención detrás de una elección: una mera estrategia, desprovista de compromiso con la función pública."

Finalmente, La Libertad Avanza hizo un llamado a que se respete la democracia y la representación política, subrayando que "este es un deber real, no una ficción electoral". Con estas palabras, el partido busca enfatizar la importancia de la integridad en las elecciones y el deber de los candidatos de asumir su responsabilidad ante la ciudadanía.