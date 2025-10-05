El candidato de "Alianza Potencia", Ricardo López Murphy, lanzó duras críticas contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, calificando sus leyes de "abominables" y asegurando que "es una ladrona de la A a la Z". En ese sentido, el legislador afirmó que la exmandataria le "robó todos (sus) ahorros" durante la privatización de los fondos de las AFJP en 2008.

"Yo creo que, en general, las actitudes de Cristina eran abominables. Así que las leyes de ella me producen casi una reacción de extericia", expresó López Murphy en una entrevista con Noticias Argentinas. También detalló que el robo de sus ahorros incluyó los fondos voluntarios que había acumulado para su vejez. "Si a usted una persona le robó, no tiene el equilibrio y la ponderación que tiene con otras personas. Yo, cuando la veo a ella, pues pongo la mano en el bolsillo para que no me lleve la billetera", graficó, subrayando que su calificación hacia la expresidenta es de "ladrona", no política.

Ricardo López Murphy, sobre las acusaciones contra José Luis Espert

López Murphy también se refirió a la denuncia que involucra al candidato de La Libertad Avanza, José Luis Espert, por el supuesto aporte de 200.000 dólares del empresario detenido Fred Machado. El diputado fue enfático al señalar que el libertario "debería aclarar este tema en la opinión pública porque, además, parece insostenible una candidatura con esas acusaciones".

Por su parte, el diputado planteó tres preguntas clave que el postulante debería responder: si los 200.000 dólares han servido como prueba en el juicio en Estados Unidos, si él recibió ese dinero y qué hizo con esa transferencia.

Además, López Murphy señaló que, de confirmarse ese aporte, "esa transferencia es de un monto que está totalmente fuera de los límites que nuestra legislación acepta para los partidos políticos". Consultado sobre el pedido de Unión por la Patria para expulsar a Espert, el diputado dijo que el candidato "tiene que tener derecho a la defensa" y que él mismo podría requerir los "elementos de juicio en el juzgado de Texas" para avanzar.