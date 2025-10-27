Provincias Unidas, el frente que lanzaron los gobernadores de Chubut, Nacho Torres; Córdoba, Martín Llaryora; Corrientes, Gustavo Valdés; Jujuy, Carlos Sadir; Santa Cruz, Claudio Vidal, y Santa Fe, Maximiliano Pullaro, para competir por la tercera vía, obtuvo ocho bancas de diputados en las elecciones legislativas de este domingo.

En las seis provincias se ponían en juego 28 escaños de la Cámara Baja, pero ninguna banca respondía a los gobernadores. De los seis mandatarios, Torres y Vidal no consiguieron ningún escaño.

Si bien los mandatarios provinciales tenían la expectativa de convertirse en una tercera opción para saltar la grieta entre La Libertad Avanza y el peronismo, su poder de fuego parlamentario será acotado. En el Gobierno dan por descontado que serán aliados sin poder de negociación.

Córdoba y Santa Fe renovaban nueve bancas cada una; Corrientes y Jujuy, tres; Chubut y Santa Cruz, dos. En total, 28 bancas que ponían en juego las seis jurisdicciones. Pero el frente electoral se presentó también con aliados en la Ciudad de Buenos Aires y en las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, La Rioja, Mendoza, San Juan, San Luis, Santiago del Estero y Tierra del Fuego.

CABA, Chaco, Santiago del Estero y Tierra del Fuego, también ponían en juego sus tres bancas a senadores. Por Provincias Unidas no ingresó ninguno.

“Quiero felicitar a La Libertad Avanza porque han sido legítimos ganadores de estas elecciones”, dijo Juan Schiaretti, uno de los principales referentes de Provincias Unidas, que pujaba por una banca y será el nuevo presidente del bloque. / TN