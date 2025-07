El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, junto a sus homólogos de Salta, Gustavo Sáenz, y de Jujuy, Carlos Sadir, participaron recientemente de unas jornadas sobre biocombustibles en Tucumán. Durante este encuentro, expresaron su preocupación sobre la necesidad de trabajar en conjunto con el Gobierno nacional para proteger las economías regionales de las provincias del noroeste argentino (NOA).

En este sentido, Jaldo afirmó que "mucho se habla del federalismo, pero muy poco se hace por el mismo", subrayando la importancia de la colaboración entre las distintas jurisdicciones y el gobierno central. Señaló la importancia de la reciprocidad en la distribución de recursos, destacando la necesidad de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) que beneficien a las provincias y sus poblaciones.

El gobernador Jaldo también reconoció el apoyo a la gestión del presidente Javier Milei, quien fue elegido por más de 14 millones de argentinos. "No solo que acompañamos, sino que hemos puesto nuestros diputados y senadores para aprobar leyes que tienen que ver con mejorar la calidad de vida de los argentinos", expresó.

Por su parte, el gobernador Sáenz enfatizó la importancia de mantener el equilibrio fiscal en su provincia, asegurando que no se busca afectar este balance en medio de las actuales necesidades. "No queremos afectar para nada el equilibrio fiscal, vamos a acompañar esto porque ha sido un sufrimiento de toda la población", manifestó, aludiendo a la solicitud de ATN y a impuestos que no impactan negativamente en el equilibrio fiscal. También hizo hincapié en la complejidad de gobernar en el contexto económico actual, donde, a pesar de estadísticas macroeconómicas favorables, se observa una disminución del consumo y del empleo.

Finalmente, el gobernador Sadir reflexionó sobre la difícil situación que enfrentan las provincias, destacando que, a pesar de tener equilibrio presupuestario y superávit fiscal, se deben atender situaciones críticas en áreas como salud, educación y seguridad. "Demostramos que somos responsables, que se puede tener superávit pero no a costa de la gente", afirmó, instando a un diálogo más fluido entre los gobernadores y el Gobierno nacional.