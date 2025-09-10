La convocatoria que Javier Milei le hizo a los gobernadores, a través de su vocero Manuel Adorni, vía X, aún tiene poco sustento. No hay ni un listado de temas, ni una agenda precisa para tratar. Fue un anuncio que tuvo como intención de ser una reacción a la cachetada electoral que el oficialismo sufrió el domingo frente al peronismo.

Las primeras reacciones de los mandatarios fueron adversas. El salteño Gustavo Sáenz aseguró que “la lealtad es una avenida de ida y de vuelta” y recordó: “A mí me cagaron en las obras y en lo electoral. Y después pretenden que los acompañe. Es muy difícil que los gobernadores acompañemos cuando no hay reciprocidad”.

El gobernador norteño firmó un acuerdo con la Casa Rosada para realizar obras viales y solo recibió la transferencia de algunas cuotas. Además, Eduardo "Lule" Menem, subsecretario de Gestión Institucional del Gobierno y mano derecha de Karina Milei, le prometió, tres días antes del cierre de listas en la elección provincial desdoblada, que La Libertad Avanza (LLA) no iba a presentar candidatos. En las horas previas al cierre, presentaron una lista completa.

Después de la primera afirmación que no se cumplió, Menem le dijo a Sáenz que el candidato a senador nacional iba a ser Alfredo Olmedo y, finalmente, fue María Emilia Orozco. Por último, alcanzaron un acuerdo de no agresión entre los candidatos libertarios y el Gobernador que no tuvo éxito.

Actualmente, los principales opositores y críticos de Sáenz en la provincia son Olmedo, Orozco y el diputado Carlos Zapata. La reiteración de promesas incumplidas generaron una enorme desconfianza por parte del mandatario salteño, que tiene decidido no asistir a la reunión.

Otro de los que se expresó públicamente fue el correntino Gustavo Valdés, que forma parte de Provincias Unidas, el nuevo esquema de gobernadores. “¿Vamos a hablar en serio? Sino nos convocan para una foto y una foto se las mando. Como la foto del 9 de julio, cuando fuimos todos, de buena fe, a construir una Argentina diferente, y después no pasó absolutamente nada. Terminamos con una Argentina sin ningún tipo de diálogo con los gobernadores. Eso no pasó nunca", sostuvo en Radio 10.

Hubo dos gobernadores que tuvieron posturas menos confrontativas y avisaron que van a estar presentes cuando el llamado sea formal. “Cuando llegue la convocatoria voy a decir presente. Es una necesidad esto de la unidad nacional, más allá de los colores políticos y demás”, indicó el sanjuanino Marcelo Orrego. En tanto, el santafesino Máximiliano Pullaro, expresó: “Valoramos la convocatoria. Vamos a resolverlo en el marco de Provincias Unidas. Mi posición antes de esa reunión es que, cuando convoca el Presidente, hay que ir a escuchar”.

Entre los gobernadores del peronismo la postura es bastante reactiva a la convocatoria oficial. “Si la convocatoria es a la reunión que pidió Axel para trabajar por la provincia, iremos. Si la convocatoria es general a todos los gobernadores, se verá con la mayoría”, indicaron a Infobae en la gobernación bonaerense. No tienen demasiadas esperanzas de que la mesa se constituya. “Es puro humo”, dijo un funcionario cercano al Gobernador. Tras el triunfo del domingo, Kicillof le pidió a Milei que lo convoque a una reunión para trabajar por la provincia. El llamado nunca llegó.

El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, uno de los más cercanos a la gestión libertaria, comenzó a endurecer su postura en la antesala del cierre de listas nacional. Y actualmente la distancia enfrió su relación con el Gobierno. “Si no se discute la coparticipación, no vamos a Casa Rosada. Antes de citar a alguien hay que tener una propuesta concreta”, precisó.

En ese sentido, el mandatario agregó: “Si nos dicen lo mismo que hace dos años, no vamos a concurrir. Los recursos coparticipables son nuestros, no del Gobierno Nacional, y tenemos que defenderlos”. El mensaje es similar al de Sáenz. Promesas incumplidas, destratos y acusaciones infundadas. Jaldo pasó de ser un colaboracionista a tomar distancia de Balcarce 50.

El catamarqueño Raúl Jalil, otro de los peronistas cercanos a la Casa Rosada, esperará la convocatoria formal para decidir qué hacer. En principio, es de los que cree que hay que ir frente a un llamado. Sin embargo, piensa que, dada la tensión que atraviesa la relación en Milei y los gobernadores, el encuentro es posible que recién se termine concretando después de las elecciones nacionales del 26 de octubre.

Si así fuera, la convocatoria no tendría sentido, porque fue hecha como respuesta al golpe electoral sufrido el último fin de semana. “Cayó la industria, cayó la construcción, cayeron los comercios. ¿Por qué motivo el Gobierno pensó que podía ganar la elección bonaerense? Es raro", reflexionaron bien cerca de Jalil.

“Firmamos compromisos de inversión mutua con Guillermo Francos y no cumplieron. Nos deben fondos del consenso fiscal. ¿Para qué nos van a convocar? ¿Para cumplir y pagarnos los que nos deben? No creo. Además, confunden una mesa política con una mesa federal y con el color violeta", precisó un funcionario provincial de extrema confianza de Gerardo Zamora, el gobernador de Santiago del Estero. “Si realmente nos invitan, van a escuchar reclamos muy fuertes”, avisaron en la provincia.

En La Pampa, donde gobierna el peronista Sergio Ziliotto, advirtieron que “para que haya diálogo, primero deben cumplir con los acuerdos ya realizados” porque “no cumplió con ninguno”. “Siempre estamos dispuestos a dialogar, pero pretendemos concreciones y no dilaciones en todos los temas”, se quejaron.

En la provincia del centro del país recuerdan que pidieron el traspaso del plan Procrear para terminar las obras y que no hubo respuestas. Que pidieron el traspaso de varios kilómetros de rutas nacionales para poder acondicionarlas y que sean transitables, y no obtuvieron respuesta. Que se presentaron con todos los requisitos cumplidos del programa de Creación del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas y nunca tuvieron una devolución. El problema es siempre el mismo. La falta de respuestas.

Ayer, durante un acto en Lugones, el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, evitó hablar de la convocatoria a los gobernadores hecha por las redes sociales, pero se refirió con dureza al armado de una mesa política. “Es ridículo un mensaje del vocero presidencial diciendo que para solucionar el problema van a formar una comisión integrada por el Presidente, su hermana y la ministra de Seguridad. Imagínense qué solución podemos obtener con los mismos protagonistas del desastroso Gobierno que estamos teniendo”, sentenció.

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, fue terminante respecto a la situación del gobierno nacional. “Este gobierno no tiene forma de salir adelante. Está en su etapa final. No soy golpista, pero realmente creo que va a estallar el país. Puede ser un análisis tremendista, pero está basado en datos de la realidad", precisó en una entrevista radial.

En la provincia aseguran que la Nación nunca cumplió con los gobernadores y que es imposible llevar adelante una relación así. El “Gitano” no estará ante una eventual reunión. “Le dieron una paliza en Buenos Aires y no hizo ningún cambio. No leyó la realidad el Presidente”, indicaron en tierras riojanas.

En Córdoba, donde gobierna el peronista Martín Llaryora, fueron terminantes. “Sin una previa de ministros para fijar agenda y acercar posiciones, el encuentro no tiene mucho sentido. Es una foto vacía”. De todas formas, el cordobés formará parte de un encuentro con los gobernadores de Provincias Unidas, que se realizará el viernes en Río Cuarto y en donde intentarán definir una postura común.

El gobierno de Milei tiene una situación política complicada por delante. La relación con los gobernadores -sin importar color político - está detonada. Hay hartazgo, desconfianza y enojo en los mandatarios provinciales. Una vez más, y como tantas otras veces a lo largo de los casi dos años de gestión, tendrán el desafío de acercar posturas y no romper más puentes de los que ya rompieron. / Infobae