Los senadores podrían llegar a cobrar 9 millones de pesos desde abril

El próximo lunes vence el congelamiento de las dietas de los senadores, lo que implicará un fuerte aumento en sus ingresos. Actualmente, perciben alrededor de $1,7 millones neto, pero si se aplica la actualización, el monto podría alcanzar los $9 millones. El congelamiento de las dietas rige desde abril de 2023, cuando la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, decidió mantenerlo en línea con la política de reducción del gasto público. Sin embargo, la resolución que aprobó el pleno de la Cámara alta tiene fecha de vencimiento el 1° de abril. Si no se renueva, los senadores verán un incremento significativo en sus ingresos.

Desde el Senado aún no hubo definiciones sobre si se renovará la medida. Villarruel tiene la potestad de emitir una nueva resolución para mantener las dietas sin cambios, pero hasta el momento no tomó una decisión pública al respecto. Por el momento, la posición de la vice es que sean los senadores quiénes lo definan. Ella preside la Cámara Alta, pero no es senadora.

En medio de la interna entre Javier Milei y Villarruel, el aumento salarial de los senadores podría generar un fuerte impacto político. Cada vez que se conoció que el Senado elevaba las dietas, desde la Casa Rosada salieron al cruce directo con la vice.

La próxima sesión está prevista para el próximo 3 de abril. Ese día se reunirá el pleno del Senado para definir la suerte de los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla para integrar la Corte Suprema. Además, la Cámara Alta podrá poner en consideración una prórroga del congelamiento de sus dietas o avanzar con el aumento previsto.

El posible aumento se debe a que las dietas de los senadores están atadas a la paritaria de los empleados legislativos. En febrero, la Asociación del Personal Legislativo (APL) acordó un incremento del 16% en sus salarios, lo que impactará directamente en los haberes de los legisladores si el congelamiento no se extiende.

En la Cámara de Diputados, en cambio, el congelamiento de las dietas se renovó por decisión del presidente del cuerpo, Martín Menem, alineado con la postura del oficialismo de reducir el gasto del Estado.

El debate sobre los sueldos de los legisladores ha sido recurrente en los últimos años, y se ha incrementado desde que asumió Milei. Con la fecha límite acercándose, la vicepresidenta deberá definir si mantiene el congelamiento o permite que las dietas de los senadores se actualicen de acuerdo con los aumentos del personal legislativo, lo que podría generar un nuevo foco de tensión política. /MDZOL