Lospennato pensó en renunciar a su candidatura a legisladora porteña tras el rechazo de Ficha Limpia

A solo una semana de las elecciones legislativas en la Ciudad de Buenos Aires, el ambiente político se ha vuelto un tanto tenso tras el rechazo del Senado al proyecto de Ficha Limpia. Este proyecto, que había logrado media sanción en la Cámara de Diputados, no alcanzó la mayoría necesaria para ser aprobado, obteniendo solo 36 votos a favor, cuando se necesitaban al menos 37.

La situación se complicó aún más con la oposición del kirchnerismo y la postura de los renovadores, quienes también se manifestaron en contra. La diputada del PRO e impulsora del proyecto, Silvia Lospennato, ha expresado su frustración ante esta situación, llegando a considerar la posibilidad de renunciar a su candidatura a legisladora porteña. La decepción que siente por el rechazo a su propuesta ha sido un tema recurrente en su discurso de campaña.

El clima electoral se intensifica, y con el último fin de semana de campaña a la vista, los candidatos están trabajando arduamente para captar el apoyo de los votantes antes de las elecciones porteñas que se llevarán a cabo el próximo domingo 18 de mayo. La relación entre La Libertad Avanza y el PRO se muestra más tensa que nunca, y es un tema que seguramente estará presente en las charlas y debates que se vayan desarrollando en estos días previos a la votación.

La palabra de Lospenatto

“Pensé en dejar la política porque lo que me pasó es que me provocó una decepción tan grande, una sensacion de frustracion (...) deciden sostener la corrupción. Corruptos que cuidan a corruptos, que garantizan impunidad. Entonces me generó una decepcion muy grande de que al final el trabajo no sirve para nada, no se puede cambiar."

"Eso fue la decepción, el primer momento, obviamente q no esperaba eso”, “¿Qué sentido tiene hacer política si no vamos a cambiar nada y los poderosos se garantizan impunidad?”,