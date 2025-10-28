El ministro de Economía, Luis Caputo, salió a hablar en redes sociales tras el resultado electoral que otorgó al oficialismo una amplia victoria en las urnas y afirmó que, según su visión, la votación dejó en claro “el riesgo kuka”. El funcionario advirtió que “la alternativa política no puede ser más el kirchnerismo” y vinculó esa posibilidad con una mayor incertidumbre para los mercados.

Caputo señaló que esa inquietud ya se apreciaba desde agosto de 2019, cuando Mauricio Macri sufrió una derrota en las primarias, y sostuvo: “Si a alguno le quedaba alguna duda, ya no la hay”. En su mensaje destacó que los inversores buscan previsibilidad y cuestionó la volatilidad política como un factor que desalienta el flujo de capitales hacia el país.

El economista hizo referencia a la reacción de los mercados tras la elección, con caída del dólar y subas en bonos y acciones, y advirtió que mientras exista la posibilidad de un gobierno kirchnerista “seguiremos estancados como país, porque el capital y las inversiones fluirán a otros países”.

Finalmente, Caputo ofreció un llamado a la oposición: “La oposición tiene dos años para construir una alternativa racional. Ojalá lo hagan y enterremos el pasado nefasto de los últimos 20 años de una vez por todas”. Su mensaje combina una advertencia sobre el costo económico de la incertidumbre política con un pedido explícito de redefinición del espacio opositor.