Madre e hija llevaban 5 kg de cocaína pegados al cuerpo

Integrantes del Escuadrón 20 “Orán” realizaron una inspección de rutina a un remís que circulaba por la Ruta Nacional N° 50 y, al cruzar testimonios y observar indicios en la vestimenta de una pasajera que viajaba con su hija, decidieron profundizar el control en presencia de testigos.

Durante la revisión, los agentes detectaron tres paquetes rectangulares adheridos al abdomen de la mujer y otros dos ajustados a los costados del torso de la acompañante.

Al someter el material a la prueba correspondiente se confirmó que ambas transportaban un total de 5.305 gramos de cocaína, por lo que fueron detenidas y puestas a disposición de la justicia.