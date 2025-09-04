Agresión
Manifestantes le tiraron piedras al vehículo que trasladaba a Milei
Sucedió cuando el Presidente se retiraba del club Villa Ángela en Moreno en el cierre de campaña de la Libertad Avanza en la previa de las elecciones bonaerenses.
En medio de un clima de suma tensión por el escándalo de audios filtrados y presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el presidente Javier Milei encabezó este miércoles un acto de cierre de campaña en la localidad bonaerense de Moreno, que finalizó con una apedreada a su comitiva.
Según se observó en imágenes de TN, cuando el Presidente se retiraba del club Villa Ángela, un grupo de presuntos manifestantes le arrojaron piedras al auto presidencial y a los policías.
En la previa se había denunciado la presencia de varios encapuchados que habían llegado junto a los militantes libertarios, más allá de la concentración de muchos manifestantes que se acercaron para repudiar al mandatario. /Minutouno