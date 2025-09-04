En medio de un clima de suma tensión por el escándalo de audios filtrados y presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el presidente Javier Milei encabezó este miércoles un acto de cierre de campaña en la localidad bonaerense de Moreno, que finalizó con una apedreada a su comitiva.

Según se observó en imágenes de TN, cuando el Presidente se retiraba del club Villa Ángela, un grupo de presuntos manifestantes le arrojaron piedras al auto presidencial y a los policías.

En la previa se había denunciado la presencia de varios encapuchados que habían llegado junto a los militantes libertarios, más allá de la concentración de muchos manifestantes que se acercaron para repudiar al mandatario. /Minutouno