Manuel Adorni cruzó a Diana Mondino tras sus declaraciones sobre Milei

En el ámbito político argentino, la reciente controversia entre el vocero presidencial, Manuel Adorni, y la exministra de Relaciones Exteriores, Diana Mondino, ha captado la atención de diversos sectores. Esta situación se originó tras una entrevista que Mondino brindó a la cadena Al Jazeera, donde realizó críticas al presidente Javier Milei, donde planteó que el mandatario es poco “inteligente” o “es una forma de corrupto”

La respuesta de Adorni fue contundente, quien afirmó que "tal vez se vio envuelta en una entrevista para la que no estaba preparada". Durante una conferencia de prensa, Adorni expresó que las declaraciones de Mondino "hablan más de la persona que del propio Presidente". Este comentario se produce en un contexto donde la exfuncionaria hizo alusión a las controversias respecto a la criptomoneda $LIBRA y también se refirió de manera negativa sobre la salud mental del presidente Milei.

Adorni calificó las declaraciones de la exministra como un "comentario desafortunado", subrayando que Mondino tuvo la oportunidad de trabajar para el Gobierno y representar a la Argentina en la esfera internacional. En sus palabras, enfatizó que "efectivamente hizo un comentario absolutamente desafortunado de una persona que le dio la posibilidad no solo de trabajar para el Gobierno, de hacer su aporte a la patria".

Diana Mondino ejerció como canciller hasta el 31 de octubre de 2024, momento en el cual se generaron tensiones diplomáticas, especialmente tras la posición de Argentina en la Organización de las Naciones Unidas respecto al bloqueo a la economía de Cuba. Su reemplazo fue Gerardo Werthein, quien asumió el cargo en un clima de considerable polarización política.