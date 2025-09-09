Marra sugirió a Milei que aparte a su hermana del gabinete nacional

Ramiro Marra, exlegislador y exaliado del Gobierno, expulsado de La Libertad Avanza por Karina Milei, volvió a generar polémica este lunes al compartir un versículo de la Biblia en sus redes sociales, en el que parece recomendar al presidente Javier Milei que se distancie de su hermana, Karina, secretaria General de la Presidencia.

"Y si tu mano -incluso tu mano más fuerte- te hace pecar, córtala y tírala. Es preferible que pierdas una parte del cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno", escribió Marra, sin mencionar nombres de manera explícita, aunque el mensaje fue interpretado como una crítica directa a la cercanía política de Milei con su hermana.

La publicación se produce en un contexto de fuertes cuestionamientos al desempeño de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas bonaerenses, donde el oficialismo sufrió una derrota por más de diez puntos frente a Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires. El mensaje de Marra se suma al clima de tensión dentro del espacio libertario, marcado por críticas internas y debates sobre la conducción política del partido tras los resultados electorales./ El Liberal