El Gobierno de Javier Milei sufrió una nueva baja con la renuncia de Martín Rossi como titular de la Secretaría de Desregulación, confirmada por el ministro de Modernización, Federico Sturzenegger, mediante un mensaje en redes sociales. La salida de Rossi, anunciada tras un año en la función pública, se enmarca en un contexto político tenso: el pasado 8 de julio expiraron las facultades delegadas que permitían al Ejecutivo avanzar por decreto con medidas desregulatorias, al cumplirse un año de vigencia de la Ley Bases.

Rossi, economista con doctorado en la Universidad de Oxford y vicerrector y profesor en la Universidad de San Andrés, había sido designado en agosto de 2024 como secretario de Simplificación del Estado y en enero de 2025 asumió la conducción de la Secretaría de Desregulación.

Su trayectoria incluye paso por organismos internacionales como UNICEF, el Banco Mundial y el BID; ahora comunicó que retornará al ámbito académico. Sturzenegger explicó que la decisión responde al cumplimiento del compromiso inicial de Rossi y a su intención de rebalancear la vida hacia la carrera académica, ya con los equipos «armados y funcionando». La renuncia se suma a otras bajas en el equipo de Modernización y es leída por observadores como una señal de fragilidad política en el oficialismo.