Martín Viola es el nuevo secretario de Energía de la provincia
La repartición pertenece al Ministerio de Obras Públicas.
El gobernador Osvaldo Jaldo incorporó al abogado constitucionalista Martín Viola como nuevo secretario de Energía de la provincia. La designación fue anunciada por el gabinete provincial y será efectiva en el área dependiente del Ministerio de Obras Públicas, conducido por el ingeniero Marcelo Nazur.
Viola aportará su formación jurídica al espacio técnico y político que coordina la política energética provincial. La Secretaría de Energía continuará formando parte del Ministerio de Obras Públicas y tendrá a su cargo la elaboración y coordinación de las políticas públicas en materia energética.
Entre sus funciones se destacan la planificación de proyectos, la supervisión del cumplimiento de normas y la articulación con organismos nacionales y municipales para garantizar el suministro y el desarrollo sustentable del sistema energético.
La medida se enmarca en una estrategia orientada a mejorar la coordinación institucional y a optimizar la implementación de obras y programas vinculados al abastecimiento y a la eficiencia energética. Autoridades del ministerio y del nuevo titular acordaron avanzar en un diagnóstico integral del estado de las infraestructuras y en la priorización de iniciativas a corto y mediano plazo.