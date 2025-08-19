El gobernador Osvaldo Jaldo incorporó al abogado constitucionalista Martín Viola como nuevo secretario de Energía de la provincia. La designación fue anunciada por el gabinete provincial y será efectiva en el área dependiente del Ministerio de Obras Públicas, conducido por el ingeniero Marcelo Nazur.

Viola aportará su formación jurídica al espacio técnico y político que coordina la política energética provincial. La Secretaría de Energía continuará formando parte del Ministerio de Obras Públicas y tendrá a su cargo la elaboración y coordinación de las políticas públicas en materia energética.

Entre sus funciones se destacan la planificación de proyectos, la supervisión del cumplimiento de normas y la articulación con organismos nacionales y municipales para garantizar el suministro y el desarrollo sustentable del sistema energético.

La medida se enmarca en una estrategia orientada a mejorar la coordinación institucional y a optimizar la implementación de obras y programas vinculados al abastecimiento y a la eficiencia energética. Autoridades del ministerio y del nuevo titular acordaron avanzar en un diagnóstico integral del estado de las infraestructuras y en la priorización de iniciativas a corto y mediano plazo.