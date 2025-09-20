Más luz en el sur tucumano: planifican completar la iluminación de la Ruta 38

El Ministerio de Obras, Infraestructura y Transporte Público, a través de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo (DAU), firmó un convenio de cooperación con la Municipalidad de Aguilares para renovar y reforzar la iluminación de la Ruta Provincial 38 en un tramo clave de la ciudad.

La obra contempla la colocación de 65 nuevas luminarias de última generación en el trayecto comprendido entre la fábrica Topper y el puente de Río Chico, uno de los sectores más transitados del sur provincial. La iniciativa forma parte del plan de reconversión a tecnología LED que se viene desarrollando en todo el corredor de la ruta 38, con el objetivo de brindar mayor seguridad vial y mejor calidad de servicio a vecinos y conductores. En una primera etapa se ejecutarán alrededor de 60 equipos, a los que se sumará una segunda etapa con 40 luminarias adicionales, completando así la cobertura en la totalidad del tramo.

El acto de firma contó con la participación del ministro de Obras, Infraestructura y Transporte Público, Marcelo Nazur; el director de la DAU, Alfredo Quinteros; la intendenta de Aguilares, Gimena Mansilla; y el legislador Sergio Mansilla.

“El gobernador Osvaldo Jaldo nos encomendó trabajar en conjunto con los municipios para que cada obra de infraestructura signifique más seguridad y mejor calidad de vida para los tucumanos. Esta intervención en la Ruta 38 es una muestra de ese compromiso, porque impacta directamente en miles de vecinos que transitan a diario por la zona”, sostuvo el ministro Nazur.

Por su parte, la intendenta Mansilla destacó: “quiero agradecer al Gobernador, al ministro Nazur, al ministro del Interior, Darío Monteros, y a la DAU por acompañar siempre a Aguilares con obras que mejoran la vida de nuestra gente. En este caso se trata de 65 luminarias nuevas que van a iluminar un sector muy transitado, no sólo por los vecinos de Aguilares sino por todos los que viajan hacia el sur de la provincia. Con esta obra prácticamente completamos la iluminación total de la Ruta 38 en nuestro municipio”.

En tanto, el director de la DAU, Alfredo Quinteros, subrayó que “esta obra se ejecuta con equipos LED de última generación que ofrecen mayor potencia y eficiencia. Es un trabajo rápido que, en una semana o diez días, permitirá que el tramo quede completamente iluminado, beneficiando tanto a la ciudad como a todos los viajeros que transitan la zona”.

Con este convenio, el Gobierno provincial avanza en el fortalecimiento de la infraestructura urbana y vial del sur tucumano, consolidando un plan de obras que mejora la seguridad, la conectividad y la calidad de vida de los ciudadanos.