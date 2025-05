Fue el expresidente el que salió con munición gruesa contra La Libertad Avanza en el inicio de la jornada, cuando aprovechó el tradicional desayuno que realiza el PRO en el Café Tortoni antes de cara elección para hablar del video realizado con Inteligencia Artificial que circuló en las últimas horas, y que lo mostraba anunciando la baja de la candidatura de Silvia Lospennato, fue “una cosa de loquitos” y denunció que hubo un “intento de fraude digital”.

“Esto que han hecho no les va a funcionar porque es una cosa de loquitos. Justamente lo que necesitamos para sacar el país adelante no es un grupo de loquitos, necesitamos gente equilibrada que realmente use todo este esfuerzo que están poniendo todos los argentinos para salir adelante, generando confianza y responsabilidad. Y lamento profundamente porque en todos los años que vengo haciendo política tuvimos que hablar de esto una mañana de la elección”, afirmó.

El exmandatario dijo que la difusión del video “rompe todas las reglas” y afirmó que “nunca una mañana tuve que convocarlos para hablar de un intento de fraude, un intento de fraude digital en este caso”.

“Y no me vengan ahora con que son unos tuiteros sueltos cuando el hombre más poderoso de su gobierno según el presidente Milei que es Santiago Capito tuitea estos videos truchos hechos con IA, como el Gordo Dan, Álvarez. Esta excusa de que fue unos tuiteros no va más”, agregó, en referencia al “influencer” libertario Daniel Parisini y a Alejandro “Galleguito” Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias del gobierno nacional.

Si bien Macri dijo que la campaña “fue violenta y muy agresiva”, este domingo pidió a los vecinos que “vayan todos a votar”.

Antes, la diputada nacional Lospennato consideró que el video en cuestión “violó la veda electoral”. “Como nunca antes habíamos visto se utilizó la inteligencia artificial, se violó la veda, se cometieron una serie de delitos electorales graves, tratando de manipular a los electores, de confundirlos, usurpación de la identidad, haciendo con inteligencia artificial videos donde le hacían decir al presidente Macri y a mí, obviamente, cosas que nunca habíamos dicho. Y esto es muy triste para la democracia argentina. Es muy triste la utilización de la violencia, no vale todo en una campaña electoral”, planteó la principal candidata del PRO durante sus declaraciones a la prensa.

En la misma línea, la actual vicepresidente segunda de la Cámara Baja confirmó que su espacio presentó denuncias en la justicia electoral y en la justicia penal. “Ya hubo una resolución del Tribunal Superior para que se dieran de baja todos esos videos falsos, que fueron difundidos por las principales cuentas de La Libertad Avanza”, subrayó.