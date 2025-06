Máximo Kirchner: "La sociedad argentina tarde o temprano reacciona"

Luego de la confirmación de la condena contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, su hijo, Máximo Kirchner, repudió los dichos de José Luis Espert y señaló que "la regla en el oficialismo es la agresividad permanente". Sin embargo, consideró que no es momento para responder a esas "barbaridades" ya que "no vale la pena caer en esa lógica porque lo que está en juego es es el destino de nuestro país y de la gente que vive en él".

"Hay dos dimensiones: la política y la personal que tenés que estar preparado para sobrellevarla. Hay un acostumbramiento a un comportamiento corrosivo que no ha traído una mejora en la calidad de vida para la gente", sostuvo el diputado en la misma línea.

Además, apuntó que el Gobierno busca "destruir al adversario político a través de instrumentos que han conseguido y también entregando parte del patrimonio de los argentinos". Sobre este punto, consideró que se "está buscando suprimir a aquel que se opone a los intereses de los poderosos". "Discutamos y después la sociedad salda el debate político", propuso.

A su vez, afirmó que "Cristina está muy firme. La gente la acompaña ahora porque ella los acompañó", aseguró respecto al estado de su madre luego de la confirmación de la condena por parte de la Corte Suprema, que la sentenció a seis años de prisión y no podrá volver a ejercer cargos públicos.

"La sociedad argentina tarde o temprano reacciona", advirtió Máximo Kirchner tras la condena contra Cristina

Sin embargo, Máximo cuestionó la decisión judicial y señaló que "la Corte tiene una tendencia muy marcada y eso es innegable". A su vez, agregó: "Lo que uno no entiende es que si es tal el volumen de las pruebas que tienen por qué necesitaban jueces que jugaran al fútbol en la quinta de (Mauricio) Macri. Eso habla de la debilidad de lo que han hecho. Aplican el poder y nadie les pone límites, pero la sociedad argentina tarde o temprano reacciona", advirtió.

En esa línea, agregó: "El 19 y 20 de diciembre fueron una respuesta a los abusos de poder económico y político que pensaban que la sociedad estaba quebrada".

“Estas no son las reglas de juego”, señaló en relación a la decisión judicial y aseguró: "Este es un mensaje para muchos dirigentes".

El diputado remarcó que el blanco de la oposición es siempre el peronismo y cuestionó la decisión contra la expresidente: “Ya ni siquiera quieren que compita. Primero intentaron con ficha limpia. Y tienen a estos tres señores que acuden a garantizar los privilegios”, declaró.

Máximo Kirchner habló de la interna del peronismo

Por otro lado, habló de la reorganización del peronismo luego del punto de inflexión que representó la condena contra Cristina y si bien destacó que la relevancia del "reencuentro de los dirigentes", remarcó que aún más importantes son "los acuerdos que no debiliten las unidades después".

"Hay que sentarse a discutir. Haciendo lo que nos dicen que tenemos que hacer no nos está yendo muy bien. Tenemos que tener la voluntad para pensar a la Argentina en otro lugar y no recibiendo instrucciones que nada tienen que ver con el desarrollo de nuestro país", enfatizó.

"Si esto se convierte en un festival de vanidades y egos es todavía más complejo. Esa es la trampa que debe eludir la dirigencia. No se puede construir cuando siempre hay gente haciendo ruido. Hay personas que pierden elecciones y están todo el día insultando y poco colaboran para que esto funcione".

"Apunto a que los debates internos se den en un marco de discusión donde pueda haber un saldo positivo", agregó.

A su vez, aseguró que desde su lugar prioriza que funcione el proyecto y no el cargo que pueda obtener él: "Cuanto más eficaces seamos a la hora de gobernar y construir una propuesta política, pónganme donde tengan que ponerme. Así lo entendí toda la vida, eso fue lo que hizo Néstor Kirchner y Cristina también, con un ejemplo muy claro en 2019".

También consideró: "Tenemos que ser mejores, nos tenemos que esforzar y trabajar y la gente se va a terminar interesando".

Pese a la condena contra Cristina, Máximo llamó a votar: "Es un derecho que hay que ejercer"

Tras ser consultado sobre un eventual llamado a no votar ante la inhabilitación electoral contra Cristina, Máximo respondió: "No. Nunca lo he pensado así y la vocación de Cristina siempre es de participación electoral. No es la única persona que conforma el espacio político pero su voluntad es de ir a votar. Votá en blanco si querés pero es un derecho que hay que ejercer".

De todas formas, reconoció: "Es verdad que el sistema representativo está muy dañado por lo que pasó ayer. Ojalá estén evaluando qué significa sacarle a la gente aquello por lo que quiere ser representado". /Ámbito Financiero