Máximo Kirchner tras la condena de Cristina: “Macri le pidió a la Corte lo que no logró con Ficha Limpia”

El diputado nacional por Unión por la Patria, Máximo Kirchner, se refirió este jueves a la confirmación de la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua contra su madre, la expresidenta Cristina Kirchner, en el marco de la causa Vialidad, y apuntó directamente contra el expresidente Mauricio Macri y la Corte Suprema. La resolución judicial reavivó tensiones entre el oficialismo y el Poder Judicial, y también volvió a poner a Macri en el centro del debate político.

En una entrevista concedida al ciclo Gelatina, el hijo de la dos veces presidenta sostuvo que la maniobra detrás del fallo tiene un claro componente político y una autoría implícita. “Quien presionó para Ficha Limpia fue Macri. Lo entiendo porque fracasó rotundamente, lo proscribió la gente porque no lo votan”, lanzó Kirchner, quien desde hace años mantiene un tono crítico hacia el fundador del PRO.

El legislador no dudó en atribuir el avance judicial contra su madre a una revancha personal del exmandatario. “Él cree que en 2019 perdió la reelección por culpa de Cristina y no por su inutilidad. Entonces avanzan con Ficha Limpia, no logran la sanción y bueno, recurrieron a la Corte para que la condenen”, afirmó.

Máximo Kirchner también cuestionó la legitimidad del máximo tribunal de justicia, recordando que “dos de los tres miembros de la Corte fueron nombrados por decreto por Macri, Rosatti y Rosenkrantz”, en referencia al polémico mecanismo utilizado por el expresidente en diciembre de 2015 para designar magistrados sin pasar por el Congreso.

Más allá de la coyuntura judicial, el diputado nacional también ironizó sobre el presente político del exmandatario. “Ese Macri que ve en Cristina la razón de su fracaso electoral, también fue a las elecciones en Boca y Riquelme le pasó el trapo, lo pasó por arriba. En la Ciudad, su candidata salió tercera”, apuntó en alusión a la derrota de Macri en el club xeneize y al mal desempeño de Silvia Lospennato en las elecciones porteñas.

Finalmente, Máximo Kirchner resumió su visión con una frase cargada de ironía: "Macri es un personaje muy singular".