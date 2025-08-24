El jueves, el titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, fue apartado de su cargo horas después de la difusión de unos audios en los que se denunciaría el supuesto pago de sobornos.

Los mensajes atribuidos a Spagnuolo revelan una presunta operatoria mediante la cual se solicitaban coimas a laboratorios vinculados con la ANDIS. Además, los audios involucran a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; a su asesor, Eduardo “Lule” Menem; y al legislador Martín Menem.

Con el escándalo ya instalado, este sábado Martín Menem recurrió a sus redes sociales para dar su primera versión de los hechos —o al menos, compartir una teoría con la que coincide.

En su cuenta de X, el presidente de la Cámara de Diputados replicó un hilo publicado por el geopolitólogo Julio Burdman, quien vinculó el caso Spagnuolo con una posible maniobra política destinada a generar ruido en la previa electoral.

“¿Cuándo es el momento óptimo para lanzar una operación? La pregunta clave de los especialistas en campañas negativas. En EE.UU., la teoría de la ‘sorpresita de octubre’ dice que es entre dos y tres semanas antes de la elección. El caso de los audios responde a esa teoría”, escribió Burdman.

Y agregó:

“Se considera que es el momento óptimo porque deja suficiente tiempo para propagar la opereta, y poco tiempo al atacado para responder o desmentir”.

El analista también señaló que la veracidad percibida de una denuncia puede variar según el momento en que se difunde:

“Si son demasiado temprano, son más creíbles, pero el votante se olvida; y si son demasiado cerca de la elección, no son creíbles”.

En esa línea, concluyó:

“El caso de los audios tiene todos los condimentos de una ‘sorpresita de octubre’: se conocen 15-20 días antes de la elección en la madre de todas las batallas”.

Esta es la primera vez que Martín Menem hace alguna referencia al escándalo por supuestas coimas en la Agencia de Discapacidad. Hasta ahora, y frente al silencio del presidente Javier Milei, solo el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se pronunció públicamente sobre el tema.

Francos lo hizo en dos ocasiones. En la última —unas horas antes del mensaje de Menem en X— vinculó a la vicepresidenta Victoria Villarruel con Spagnuolo, a quien responsabilizó por haberlo acercado a La Libertad Avanza. Cabe recordar que, antes de ser designado como titular de la ANDIS, Spagnuolo fue abogado del Presidente.