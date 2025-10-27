Miguel Acevedo: “Este triunfo nos compromete a redoblar esfuerzos”
Tras conocerse los resultados de las elecciones legislativas en Tucumán, el vicegobernador destacó el contundente triunfo del Frente Tucumán Primero.
Tras el escrutinio de las elecciones legislativas en Tucumán, el vicegobernador Miguel Acevedo celebró el resultado obtenido por el Frente Tucumán Primero, que alcanzó el 50,52% de los votos. Acevedo consideró que la victoria “reivindica la gestión del gobierno provincial” y subrayó que el respaldo popular renueva el compromiso con el desarrollo productivo de la provincia.
El funcionario afirmó que el triunfo tiene un valor que trasciende lo local y aporta a una lectura más amplia a nivel nacional. “Si ustedes quieren un panorama de lo que va aconteciendo a nivel nacional, no tan solo tenemos que valorizar el triunfo del Partido Justicialista y del Frente Tucumán Primero acá en Tucumán, sino que se valoriza aún más a nivel nacional”, expresó durante su mensaje.
En su discurso, Acevedo hizo hincapié en los ejes que, dijo, sustentaron la gestión: la defensa de los principios del peronismo, la salud pública, la educación, la seguridad y la obra pública. “Eso ha sido reivindicado con los votos y con el triunfo contundente que hoy tuvimos en Tucumán”, afirmó, y señaló que los resultados exigen “mayor esfuerzo y trabajo en todas las provincias, como se viene haciendo en las 19 intendencias y en las 93 comunas rurales”.
Por último, ratificó el rumbo oficialista para los próximos tiempos: “Con el gobernador vamos a seguir apostando por un Tucumán productivo, con crecimiento, con desarrollo, generando trabajo, que es lo que más falta hace a nivel nacional. En Tucumán pueden estar seguros de que vamos a seguir trabajando siempre”. La declaración cerró el mensaje con un llamado a mantener el foco en la mejora de la calidad de vida de los vecinos.