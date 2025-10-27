Tras el escrutinio de las elecciones legislativas en Tucumán, el vicegobernador Miguel Acevedo celebró el resultado obtenido por el Frente Tucumán Primero, que alcanzó el 50,52% de los votos. Acevedo consideró que la victoria “reivindica la gestión del gobierno provincial” y subrayó que el respaldo popular renueva el compromiso con el desarrollo productivo de la provincia.

El funcionario afirmó que el triunfo tiene un valor que trasciende lo local y aporta a una lectura más amplia a nivel nacional. “Si ustedes quieren un panorama de lo que va aconteciendo a nivel nacional, no tan solo tenemos que valorizar el triunfo del Partido Justicialista y del Frente Tucumán Primero acá en Tucumán, sino que se valoriza aún más a nivel nacional”, expresó durante su mensaje.

En su discurso, Acevedo hizo hincapié en los ejes que, dijo, sustentaron la gestión: la defensa de los principios del peronismo, la salud pública, la educación, la seguridad y la obra pública. “Eso ha sido reivindicado con los votos y con el triunfo contundente que hoy tuvimos en Tucumán”, afirmó, y señaló que los resultados exigen “mayor esfuerzo y trabajo en todas las provincias, como se viene haciendo en las 19 intendencias y en las 93 comunas rurales”.

Por último, ratificó el rumbo oficialista para los próximos tiempos: “Con el gobernador vamos a seguir apostando por un Tucumán productivo, con crecimiento, con desarrollo, generando trabajo, que es lo que más falta hace a nivel nacional. En Tucumán pueden estar seguros de que vamos a seguir trabajando siempre”. La declaración cerró el mensaje con un llamado a mantener el foco en la mejora de la calidad de vida de los vecinos.