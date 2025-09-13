En medio de la controversia generada por el veto presidencial a la ley que distribuía Aportes del Tesoro Nacional (ATN), el vicegobernador Miguel Acevedo manifestó su inquietud y subrayó la necesidad de mantener canales de diálogo permanentes entre la Nación y las provincias. Acevedo recordó que “el gobernador da muestra de federalismo” y destacó la reciente reunión en el parque 9 de Julio, donde “participaron 93 comunas y los 19 municipios de la provincia, es decir, la totalidad”.

En un encuentro con referentes peronistas encabezado por el gobernador Osvaldo Jaldo, cuestionó la decisión del presidente Javier Milei de vetar la norma: “Vetar un ATN cuando se está llamando a dialogar a las provincias no me parece pertinente, no me parece atinado. Cada uno sabrá su proceder, pero creo que lo que corresponde es dialogar, estar permanentemente en contacto con cada una de las jurisdicciones, como lo hace el gobernador acá en Tucumán”.

La medida del Ejecutivo nacional provocó el rechazo de varios mandatarios provinciales, que habían impulsado el proyecto como un mecanismo de asistencia financiera en un contexto económico complejo. A la espera de un canal de negociación más fluido, el debate sobre la distribución de recursos vuelve a poner en relieve la tensión entre criterios de gobierno central y demandas territoriales.