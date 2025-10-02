El Concejo Deliberante de Tafí Viejo aprobó por mayoría —11 votos a favor y 1 en contra— la reincorporación del municipio al Pacto Social provincial. La medida implica el ingreso al esquema de asistencia financiera que prevé la transferencia de $2.300 millones para cubrir salarios, a cambio de la cesión temporal de fondos coparticipables. La decisión se adoptó tras tres asistencias financieras consecutivas brindadas desde la Casa de Gobierno y la solicitud formal de la intendencia de Alejandra Rodríguez para retornar al Acuerdo Fiscal.

El vicegobernador a cargo del Poder Ejecutivo, Miguel Acevedo, calificó la medida como acertada y destacó el carácter voluntario del Pacto Fiscal. Acevedo señaló que la adhesión devuelve “tranquilidad” y subrayó que el sistema contribuye a garantizar la paz social al asegurar el pago de sueldos municipales y recursos para el funcionamiento cotidiano de los municipios.

El funcionario agregó que la intención es que, con el tiempo, los municipios recuperen una mayor autonomía financiera, manejando sus propios ingresos junto con la coparticipación federal y provincial. No obstante, remarcó que esa transición debe ser ordenada para preservar la estabilidad social y el normal funcionamiento de los servicios públicos en la provincia.