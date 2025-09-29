Miguel Acevedo respecto a las ATN : “Nación hace rato que no asiste a las provincias”

El vicegobernador a cargo del Poder Ejecutivo, Miguel Acevedo, y la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, participaron de la Misa en Acción de Gracias por el 340° aniversario del traslado de la ciudad desde Ibatín hasta su emplazamiento actual. Acevedo señaló que la ceremonia fue una ocasión para “encomendarnos a nuestro patrono, a 340 años de la refundación de San Miguel de Tucumán, y pedir por todos los tucumanos, para seguir construyendo la ciudad que queremos”.

Durante el acto, el vicegobernador valoró las obras y proyectos municipales y auguró la recuperación del carácter histórico y turístico de la capital provincial. “San Miguel de Tucumán brille en su esplendor, con espacios públicos recuperándose, con el bus de la ciudad que nos lleva a recorrerla y los museos que se están reactivando”, afirmó, y destacó la meta de “tener una ciudad mucho más linda, histórica y digna de ser visitada”.

Consultado por la prensa sobre el tratamiento en la Cámara de Diputados para rechazar el veto a los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), Acevedo remarcó la postura del gobernador Osvaldo Jaldo en favor de que los fondos vuelvan a las provincias. “Los ATN son fondos provinciales, para constituir ese aporte cada una de las provincias cede de su coparticipación un 1%”, explicó, y añadió que ese mecanismo debe servir para emergencias y distribución periódica.

En su cierre, el vicegobernador sostuvo que la Nación viene asistiendo poco a las provincias y pidió una redistribución equitativa de los recursos. “La Nación hace rato que no asiste a las provincias; las últimas cuatro provincias que fueron asistidas fue con un porcentaje bajísimo... yo creo que es un acto de justicia que se redistribuyan esos ATN”, concluyó.