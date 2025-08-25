En un acto celebrado en Junín, donde presentó a los candidatos nacionales de La Libertad Avanza por la provincia de Buenos Aires, el presidente Javier Milei endureció su discurso contra el kirchnerismo y aseguró que su espacio político dará “la batalla final” para erradicarlo del escenario político. “El kirchnerismo se dedica a sembrar el caos de manera descarada, pero nada nos va a asustar”, afirmó desde el escenario, ante una multitud que lo recibió con cánticos y banderas.

Aunque no hizo mención explícita al escándalo de presuntas coimas en la ANDIS, la agencia de Discapacidad, el líder libertario expresó: “En estos momentos donde se dedican a sembrar el caos, a generar inestabilidad y lo hacen de manera abierta y descarada, les quiero decir que nada nos va a asustar. Si terminamos con el déficit de 123 años en un solo mes, qué nos va a hacer que jodan durante dos meses y se vayan definitivamente”.

El mandatario se refirió a lo que considera maniobras deliberadas por parte de sus adversarios para generar inestabilidad. “Hoy en una conferencia señalaba todo lo que están dispuestos a hacer estos roñosos kirchneristas”, lanzó, sin eufemismos. Y agregó: “Están tan disociados de la voluntad popular que elevan propuestas que quieren alejarnos del déficit fiscal”.

A lo largo de su intervención, Milei alternó agradecimientos internos con duros cuestionamientos a la oposición. Al comenzar, expresó su apoyo a los militantes libertarios que, según denunció, fueron agredidos: “Quiero expresar mi solidaridad con nuestros militantes que fueron agredidos por las hordas kirchneristas. Se acaban estas patotas. Kirchnerismo, nunca más”.

Milei: "El kirchnerismo se dedica a sembrar el caos de manera descarada”

Desde el escenario, el jefe de Estado remarcó que el 7 de septiembre será una fecha clave para la estrategia de su espacio. “No nos confundamos, contra los kirchneristas no hay diálogo posible”, sostuvo. Y añadió: “Esta elección va a significar el techo del kirchnerismo. Si llegamos a ganar PBA, vamos a clavar el último clavo del cajón del kirchnerismo”.

En esa misma línea, subrayó la importancia de lograr representación legislativa: “Hoy el Congreso está secuestrado y todas las semanas intentan hacernos volar por los aires, pero no lo van a lograr”. Durante su discurso, advirtió sobre el uso de boletas “en cadena”, la compra de votos mediante punteros y las candidaturas testimoniales como mecanismos para torcer la voluntad del electorado. “Se va a votar con una boleta que permite el fraude, no con la boleta que impuso el gobierno liberal”, criticó.

Milei también dedicó parte de su intervención a proyectar su plan económico, al que definió como la vía para que la Argentina crezca a nivel mundial. “Días atrás, cuando hablaba del crecimiento y el ritmo al cual se expandió la economía durante 2024, señalaba que en 20 años cuadriplicaríamos el PBI y seríamos una gran potencia mundial”, sostuvo. Y fue más allá: “No habría que esperar tanto, porque en los primeros 10 años entraríamos al pelotón de los países desarrollados”.

El mandatario apuntó directamente a Axel Kicillof al referirse a la carga impositiva en la provincia: “A través de Ingresos Brutos por parte del bruto y trabas burocráticas han ido avanzando sobre el corazón productivo del país. Los Ingresos Brutos del bruto, o hacía falta que diga el enano soviético”, expresó.

Durante la presentación, Milei elogió a varios de los dirigentes de su espacio. Hizo una mención especial a José Luis Espert, a quien definió como un “vanguardista” en la defensa de las ideas de la libertad. También agradeció a Karina Milei, a quien se refirió como “el Jefe”, por su tarea de organización a nivel nacional. Entre otros agradecimientos, mencionó a Pareja por la coordinación provincial, y a Cristian Ritondo y Diego Santilli por su aporte al armado en territorio bonaerense.

El Presidente insistió en que “La Libertad Avanza o Argentina retrocede”, e instó a sus seguidores a “ir por los gobernadores e intendentes” para que las reformas tengan impacto en todos los niveles del Estado. “Cada uno tiene que ir y hacer su tarea”, dijo. Y concluyó: “Make Argentina Great Again”. /Infobae