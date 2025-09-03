Milei: "La estrategia es hacer manifestaciones violentas o intentar matarme"

El presidente Javier Milei brindó una entrevista exclusiva con Louis Sarkozy, hijo del expresidente francés Nicolás Sarkozy, en la que denunció que “la estrategia del kirchnerismo” incluye “destruir el plan económico, hacer manifestaciones violentas o incluso intentar matarlo”.

El diálogo se realizó el viernes pasado en la Casa Rosada, tras los incidentes durante una caravana en Lomas de Zamora y a días del cierre de campaña en el conurbano bonaerense.

“Si conseguimos muy buenos resultados en las elecciones de la provincia de Buenos Aires, podríamos estar poniéndole el último clavo al cajón del kirchnerismo. Sería una cosa verdaderamente fabulosa”, aseguró Milei.

El mandatario sostuvo que el país atraviesa un “momento bisagra” y vinculó el accionar de la oposición con una “estrategia de Hernán Cortés”:

“Es a todo o nada. Implica desde tratar de destruir el programa económico desde el Congreso, hacer manifestaciones violentas, intentar matarme o inventar cualquier aberración o mentira para desprestigiarme”.

Milei consideró que se trata de los “últimos manotazos de ahogado” de un régimen político que, según dijo, espera “sepultar el 26 de octubre”, aunque advirtió que ya podría quedar “herido de muerte” este 7 de septiembre, fecha de las elecciones.

Entre las tensiones y el ajuste

Las declaraciones de Milei se produjeron en medio de la polémica por los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en los que se lo vincula con hechos de corrupción. También trascendieron supuestas escuchas ilegales que comprometerían a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

A pesar de las turbulencias, el Presidente defendió su programa de gobierno, reafirmando el rumbo del ajuste fiscal, la necesidad de “estabilizar la economía” y su compromiso con “la batalla cultural” para transformar la Argentina.

Milei cierra campaña en Moreno

El acto de cierre de campaña bonaerense se realizará este miércoles en el Club Atlético Villa Ángela de Moreno, a las 17 horas, en la antesala de la veda electoral que comenzará el 5 de septiembre.

En el oficialismo aseguran que las expectativas están puestas en la Quinta, Sexta y Séptima Sección Electoral, aunque reconocen dificultades en la Primera, Cuarta y Octava, y prácticamente dan por perdida la Tercera Sección, un bastión tradicional del peronismo.

Además, fuentes de la Casa Rosada admitieron preocupación por el posible impacto negativo de los audios de Spagnuolo en la participación electoral.

“Los kirchneristas van a ir a votar, pero quizás los que nos podrían votar a nosotros prefieran no hacerlo después de esto”, señalaron.

Ante ese panorama, el Gobierno diseñó una serie de estrategias para incentivar la participación y evitar un efecto de desmovilización entre sus votantes.