Milei: “Pudiste ganar un round, pero todavía no ganaste la batalla“

El presidente Javier Milei encabezó este lunes un acto en el estadio Movistar Arena, del barrio Villa Crespo en la Ciudad de Buenos Aires, donde presentó su libro “La construcción del milagro” ya también cantó con su banda musical.

Milei ingresó escoltado de “Las Fuerzas del Cielo”, la agrupación militante que apoya el gobierno libertario.

En la primera mención política, el presidente agradeció y resaltó el papel que cumplen su hermana Karina, secretaria general de la presidencia, y Santiago Caputo, asesor, a quienes reseña como miembros de lo que bautizó como “el triángulo de hierro”.

“Quiero darle las gracias a cada uno de lo que pudieron hacer el esfuerzo para que yo este aquí. Dar las gracias a cada uno de los funcionarios, diputados y senadores que están aquí. Quiero darle las gracias al triángulo de hierro, a Karina Milei y a Santiago Caputo. También a cada uno de los representantes de los partidos de LLA y las distintas alianzas que hoy se están haciendo presentes acá”, dijo Milei, en medio de un show inédito para un jefe de Estado.

“También quiero darle las gracias a los jóvenes de La Libertad Avanza de todo el país, a la agrupación de la purpura y a Las Fuerzas del Cielo, porque la victoria en la batalla no depende de la cantidad de soledad sino de las fuerzas que vienen del cielo”, dijo destacando también a la agrupación oficialista.

Mientras avanza el show en el estadio Movistar Arena, el presidente hizo menciones al contexto político local. En ese marco, le habló a la oposición. “¿Escuchaste kirchnerista? Pudiste ganar un round, pero todavía no ganaste la batalla y muchos menos la guerra", dijo, en alusión a la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires, en las que la principal fuerza de oposición se impuso por una amplia diferencia a La Libertad Avanza, el espacio liderado por el propio presidente Milei.

El show del presidente Milei comenzó pasadas las 20.30, cuando hizo su ingreso atravesando la multitud, como acostumbra en cada presentación. Luego interpretó el primer tema, ya en el escenario, entonando el clásico de Charly García, Demoliendo Hoteles. Tras ello presentó a su banda, integrada entre otros músicos, por los diputados nacionales Lilia Lemoine y Alberto “Bertie” Benegas Lynch.

El espectáculo continuó con el Rock del Gato, de los Ratones Paranoicos. /Infobae