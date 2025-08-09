Milei anunció dos medidas "para amurallar el déficit cero y la política monetaria"

El presidente Javier Milei brindó este viernes por la noche una cadena nacional, donde se refirió a los vetos del Ejecutivo sobre las leyes de aumento a las jubilaciones, reinstauración de la moratoria previsional y declaración de emergencia en discapacidad, las cuales ya habían sido aprobadas por el Congreso de la Nación, y anunció dos medidas.

"Estaremos tomando dos medidas para amurallar el déficit cero y la política monetaria", sostuvo el mandatario durante su mensaje grabado.

De esta manera, el Presidente anunció la prohibición a la emisión monetaria para financiar el gasto y un proyecto para penalizar el déficit fiscal.

"El lunes voy a firmar una instrucción el Ministerio de Economía para que el Tesoro no pueda solicitar dinero al Banco Central para solicitar su gasto", dijo el libertario sobre su primera medida.

Luego, Milei anunció que enviará "un proyecto nacional al Congreso que pene los proyectos que pongan en peligro el déficit fiscal". En Concreto propone cambiar el marco legal, ya que busca penalizar la aprobación de presupuestos que incurran en déficit fiscal.

El texto establecerá una regla fiscal estricta que exija al sector público alcanzar siempre equilibrio o superávit financiero. Si se plantea aumentar el gasto o reducir ingresos, el mismo proyecto deberá prever un ajuste proporcional para mantener el resultado fiscal.

“Cada peso nuevo que quieran gastar tiene que tener un nombre y un apellido, tienen que decir de dónde sale y a quién se lo sacan”, remarcó. Además, el proyecto incluirá sanciones penales a los legisladores y funcionarios que no respeten la regla. /Minutouno