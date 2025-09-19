El presidente Javier Milei atribuyó al “pánico político” la fuerte suba que registró el riesgo país esta semana —cercano a los 1.500 puntos básicos tras la pronunciada caída de los títulos públicos argentinos— y vinculó ese movimiento a la dinámica electoral y a decisiones legislativas recientes.

Según el mandatario, existe una “descoordinación” entre la situación económica real del país y la reacción de los mercados frente a las leyes aprobadas por la oposición en el Congreso, que incrementan el gasto público. Para ejemplificar esa desproporción, Milei destacó que la Argentina figura entre los cinco países del mundo que ostentan superávit fiscal y sostuvo que la contestación financiera responde más a un fenómeno político que a fundamentos macroeconómicos.

El jefe de Estado afirmó que el proceso comenzó en febrero, cuando —dijo— la oposición empezó a “poner palos en la rueda” y a intentar desarmar las políticas de su gobierno. “Hay un empecinamiento por destruir todo lo que hemos construido; la parte irracional de la política lo único que intenta es romper el equilibrio macroeconómico y por eso sacaron más de 40 leyes en contra”, expresó.

En su intervención evocó un video viral del actor Alfredo Casero de la época del gobierno de Mauricio Macri, que parodiaba a la oposición mediante la imagen de una familia pidiendo “flan” mientras la casa estaba incendiada. “Bueno, pareciera que la política argentina está empecinada en eso: ¡Quiero flan!”, afirmó Milei para graficar la desconexión entre reclamos políticos y realidades económicas.

Tras repasar lo que definió como logros de su gestión —en particular la reducción de la inflación y su impacto en la pobreza— el Presidente instó a los empresarios presentes en Córdoba a sostener el modelo económico oficial. Admitió que tener 30% de pobres sigue siendo “hiperdoloroso” y dijo que el país está “a mitad de camino”, pero llamó a no aflojar en el camino de reformas iniciadas: “¿Falta un montón? Sí, pero hemos logrado un montón y hay que hacer que valga la pena todo ese esfuerzo, hay que seguir adelante”.

En un tono controlado, Milei respondió también a quienes le reclaman una autocrítica. Rechazó volver a lo que definió como “la receta que fracasó durante cien años”: déficit fiscal, emisión monetaria y descontrol cambiario. Recordó que ese esquema dejó al país con 57% de pobres y un 70% de chicos en situación de pobreza, y dijo: “Esa no es una solución”.

El pronunciamiento del Presidente se inscribe en un contexto de fuerte volatilidad financiera y polarización política, donde el debate sobre la orientación del gasto público y la continuidad del plan económico del Ejecutivo ocupan el centro de la discusión pública y condicionan las expectativas de inversores y actores sociales.