Como parte de su agenda en Santiago del Estero, el presidente Javier Milei mantuvo una reunión de aproximadamente 40 minutos con los candidatos de La Libertad Avanza en la provincia y, acto seguido, habló valiéndose de un megáfono a los militantes libertarios que se aglutinaron en la calle 24 de septiembre.

En primera instancia, el mandatario dijo estar contento de estar en la tierra de José Benjamín Gorostiaga, cuya figura destacó como una de las de los autores de la Constitución argentina.

"Es importante que tengamos conciencia de que estamos en un momento bisagra: o seguimos avanzando hacia las ideas de la libertad o regresamos a la barbarie kirchnerista", expresó el jefe de Estado.

Milei subrayó que es momento de "decidir si quieren ser esclavos de este régimen" y destacó: "tengo claro que la situación no es fácil, por el esfuerzo que están haciendo, pero estamos en el camino correcto. Hemos bajado la inflación, la pobreza, la indigencia, la inseguridad y eliminado los piquetes".

Finalmente, hizo referencia a la condena a Cristina Kirchner y se valió de una de las frases de cabecera de su campaña: "o la libertad avanza, o Argentina retrocede". /Diario Panorama

Noticia que esta siendo actualizada.-