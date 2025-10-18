Milei en Tucumán llamó a “no aflojar” y pidió votar por “la libertad frente a la esclavitud”

El presidente de la Nación, Javier Milei, encabezó este sábado un acto junto a militantes y simpatizantes en Yerba Buena, acompañado por la presidenta de La Libertad Avanza, su hermana Karina Milei. El encuentro se realizó en el marco de la campaña electoral de cara a las elecciones del próximo 26 de octubre.

El mandatario fue recibido por una multitud que lo aclamaba al grito de “¡Presidente, presidente!”. Al iniciar su discurso, Milei agradeció la presencia de los tucumanos y destacó el valor simbólico de la provincia. “Tengo la alegría de estar en la tierra del padre de la Constitución Nacional, Juan Bautista Alberdi”, expresó.

Luego, profundizó en el mensaje central de su discurso. “Es importante tomar conciencia del momento bisagra que estamos enfrentando. El próximo domingo elegimos entre la civilización y la barbarie. Entre la libertad o la esclavitud que proponen los kirchneristas. Estamos atravesando un momento duro, pero nunca dije que iba a ser fácil. Hoy estamos a mitad de camino, por eso les pido que no aflojen. Hagamos que el esfuerzo valga la pena. Sigamos abrazando las ideas de la libertad”, sostuvo.

En la parte final, el jefe de Estado resaltó los logros que atribuyó a su gestión: “Sigamos apoyando este modelo, este modelo que bajó la inflación, que sacó a 12.000.000 de argentinos de la pobreza, que sacó a 6.000.000 de argentinos de la indigencia; que terminó con los piquetes, de 9.000 por año a 0; que tenemos los índices de criminalidad más bajos de la historia y, sobre todo, que sacó a los narcotraficantes, socios de los kirchneristas”.

“Por eso les pido que sigamos abrazando este modelo, para que hagamos grande a la Argentina nuevamente”, añadió.

Finalmente, cerró su intervención con una arenga al público: “Hagamos que tenga sentido este esfuerzo. No nos quedemos a mitad de camino porque La Libertad Avanza o Argentina retrocede. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva Juan Bautista Alberdi! ¡Viva la libertad, carajo!”.