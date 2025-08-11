Milei entra en campaña electoral, pero deberá afrontar la avanzada del Congreso

Javier Milei se lanza de lleno a la campaña electoral con un factor externo a la voluntad de su administración que no puede esquivar: un Congreso que, lejos de replegarse, se organiza para golpearlo en simultáneo en varios frentes.

El 8 de agosto comenzó la campaña bonaerense y el próximo 27 arrancará la nacional. En la Casa Rosada saben que, mientras los candidatos del oficialismo recorran el país con el discurso de la batalla cultural y la defensa del déficit cero, la oposición tratará de exponer su debilidad parlamentaria con dictámenes y leyes adversas.

El clima de hostilidad que dejó la última sesión en la Cámara de Diputados, con 12 derrotas consecutivas para los libertarios y aliados, se transformó en combustible para una oposición que ahora busca sostener la ofensiva hasta fin de año.

Esta semana, Diputados será escenario de un nuevo capítulo de esa pulseada. Entre martes y miércoles, la oposición buscará dictaminar cinco iniciativas que irritan a la Casa Rosada: el reparto automático de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y del impuesto a los combustibles líquidos -dos medidas reclamadas por los gobernadores-, una reforma del reglamento para reactivar la comisión investigadora del caso $LIBRA, un programa nacional de promoción de la salud cerebral y un proyecto que declara la emergencia en el sistema de ciencia, tecnología e innovación.

La primera escaramuza llegará este lunes por la tarde, lejos del recinto. Los jefes y armadores de cada bloque opositor se conectarán por Zoom para definir la estrategia sobre $LIBRA. Al día siguiente, las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento debatirán un proyecto de Maximiliano Ferraro que busca destrabar el empate que paraliza a la comisión: de aprobarse, la presidencia quedará en manos del candidato respaldado por el conjunto de bloques con más bancas.

El esquema también prevé que la vicepresidencia quede en manos del candidato perdedor, y que la secretaría sea definida por los bloques que respaldaron al titular. Además, introduce tres reformas clave: que la comisión sesione bajo el reglamento general de la Cámara; que el presidente tenga la potestad de desempatar votaciones internas; y que el plazo de tres meses para investigar se active recién cuando se definan las autoridades y el cronograma de trabajo.

Bajo control opositor

Con esa fórmula, la oposición -que reúne 136 diputados- se aseguraría el control de la pesquisa. El tema irrita especialmente a los libertarios: el escándalo por la criptomoneda involucra a Karina y Javier Milei. El oficialismo se atrincherará en un argumento clave -que la comisión está caduca- y dará pelea, aunque los números anticipan una mayoría opositora para avanzar.

El miércoles será una maratón legislativa. A las 10.30, las comisiones de Salud y Presupuesto abordarán la propuesta de Facundo Manes para crear un programa nacional contra el Alzheimer y otras demencias. Dos horas después, Presupuesto -presidida por José Luis Espert- tratará el reparto automático de los ATN. A las 14, la oposición intentará dictaminar un plan de incremento progresivo y federal de la inversión en ciencia y tecnología. Y a las 16, un plenario de Presupuesto y Energía buscará habilitar el reparto del impuesto a los combustibles líquidos y la eliminación de fideicomisos.

Aunque en todos los casos hay mayoría opositora para avanzar, el desafío será mantener la disciplina y evitar que los detalles técnicos dividan la estrategia. Por eso, el trabajo fino de esta semana será dejar el temario cerrado para una próxima sesión que se perfila para la semana del 20 de agosto. “Vamos a sesionar en la medida en que podamos llevar todo a una sesión inteligente”, resume un diputado que participa del plan para abrir el recinto.

Los proyectos de los gobernadores son los que más tensan la relación con la Casa Rosada. Ambas iniciativas -ATN e impuesto a los combustibles líquidos- ya tienen media sanción del Senado y podrían convertirse en nuevas leyes a vetar por Milei. Los mandatarios provinciales alegan que no generan gasto adicional y que solo distribuyen recursos que les pertenecen. En el Gobierno, en cambio, se interpreta como un desafío directo a la caja y a la política fiscal presidencial.