El presidente Javier Milei fue galardonado este miércoles con el premio “Ciudadano Global 2025” durante la gala anual del Atlantic Council, celebrada en Manhattan. La distinción fue parte de su agenda internacional en Estados Unidos, tras dos jornadas clave que incluyeron su participación en la Asamblea General de la ONU y reuniones con figuras del mundo económico.

La entrega del premio estuvo a cargo del secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, uno de los impulsores del respaldo financiero que recibió Argentina en las últimas horas, y que se traducirá en programas de asistencia económica en el corto plazo.

“Se trata de un hito histórico que seguramente traerá beneficios para ambas partes y para el conjunto del continente americano”, sostuvo Milei al iniciar su discurso tras recibir el galardón.

Agradecimiento a Trump y mensaje a los argentinos

Durante su intervención, el Presidente envió un mensaje directo a la ciudadanía:

“Para el saneamiento de las cuentas públicas tomamos medidas antipáticas en apariencia. Con coraje, esfuerzo y paciencia los argentinos nos están apoyando. Sabemos que estamos en el camino correcto”, afirmó.

También aprovechó la ocasión para agradecer explícitamente el apoyo del exmandatario Donald Trump:

“Hacer lo correcto, por más incómodo que sea, es lo que hizo grandes a las naciones. Eso es algo que mi amigo Donald Trump ha decidido apoyar”.

Ya hacia el final de su alocución, Milei se refirió al escenario político interno y a los cuestionamientos que ha recibido:

“Hoy Argentina tiene un superávit fiscal sostenido por primera vez en 123 años. Los opositores han atacado nuestra gestión porque saben que el momento de destruirnos es ahora”.

Una gala cargada de poder político y económico

Milei llegó a la sede de los Global Citizen Awards 2025 del Atlantic Council cerca de las 20:00, hora de Nueva York. Fue recibido por Scott Bessent y compartió un cálido saludo con el nuevo embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas.

En su mesa lo acompañaban su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el ministro de Economía, Luis Caputo; el canciller Gerardo Werthein; el embajador argentino en Washington, Alejandro Oxenford; entre otros funcionarios, empresarios y representantes diplomáticos.

El evento se realizó en un salón con 65 mesas de 10 personas cada una. Entre los asistentes destacados estuvieron el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el CEO del fondo BlackRock, Laurence D. Fink, además del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien mencionó elogiosamente a Milei en su discurso.

La velada comenzó con una banda de jazz tocando “September”, en un ambiente distendido antes de los reconocimientos principales.

Encuentros previos y agenda futura

Antes de la ceremonia, Milei mantuvo reuniones privadas con altos ejecutivos: Michael P. Lyons (CEO de Fiserv), Matthew Dell Orfano (directivo de Discovery Capital) y Soledad Cedro, CEO de CPAC Argentina.

La gala se dio en el marco de la Asamblea General de la ONU y forma parte de un evento que el Atlantic Council define como un espacio para celebrar la “ciudadanía global”, reuniendo a líderes políticos, empresarios, diplomáticos, filántropos y referentes sociales.

Según la organización, la premiación destaca no solo la importancia de la cooperación internacional, sino que refuerza su misión de “dar forma conjunta al futuro global”.

Lo que viene para Milei en Estados Unidos

El presidente permaneció en la gala hasta las 21:50, momento en que se retiró acompañado por Karina Milei, Luis Petri y Gerardo Werthein. Fue registrado por cámaras de prensa en la salida, entre ellas las de Infobae.

Este jueves, su agenda continúa con un encuentro con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, seguido por la ceremonia de entrega del premio de la organización B’nai B’rith.

Más tarde, Milei tiene previsto reunirse con el titular del Congreso Mundial Judío, Ronald S. Lauder, y con el director del Congreso Judío Latinoamericano, Claudio Epelman. Finalmente, a las 22:00 tomará el vuelo que lo traerá de regreso a Buenos Aires, donde aterrizaría alrededor de las 8:30 del viernes.