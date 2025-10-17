A menos de diez días de las elecciones legislativas del 26 de octubre, Javier Milei retomó la campaña este viernes con una recorrida por la localidad bonaerense de Tres de Febrero. En compañía del intendente libertario Diego Valenzuela, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el diputado del PRO Diego Santilli, el libertario llamó a decidir entre "la posibilidad de abrazar la civilización y la libertad, o volver a la barbarie comunista de los Kirchner".

El desembarco de Javier Milei en Tres de Febrero

La actividad proselitista junto a sus dos candidatos -la primera aspirante a senadora en la Ciudad de Buenos Aires y el segundo al frente de la boleta de diputados en la Provincia- comenzó pasadas las 18 en la Plaza de los Aviadores, en Ciudad Jardín, donde Milei se mostró junto a sus seguidores y brindó un breve discurso con un megáfono.

"En este lugar, donde Urquiza derrotó al tirano Juan Manuel de Rosas, comenzaron a plasmarse las ideas de Juan Bautista Alberdi, que luego de treinta años de aplicarlas nos convirtieron en una de las potencias mundiales", proclamó el presidente, en busca de respaldar a sus candidatos y achicar la diferencia de más de 13 puntos por la que La Libertad Avanza cayó en las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre.

En ese sentido, junto a Karen Reichardt, Sebastián Pareja, Cristian Ritondo y otros candidatos, Milei manifestó su comprensión sobre las dificultades del momento que atraviesa la población, pero enfatizó: "Estamos frente a un momento bisagra: la posibilidad de abrazar la civilización y la libertad, o volver a la barbarie comunista de los kirchner".

"Entiendo que este momento es duro, pero también es cierto que hoy hay menos inflación, menos pobreza, menos indigencia, menos narcotráfico y menos inseguridad", agregó el mandatario.

Para cerrar su participación, Milei convocó a todos los argentinos a participar en las elecciones y manifestó: "Estamos a mitad de camino. Les pido que no aflojen, que sigan abrazando las ideas de la libertad. La Libertad Avanza o la Argentina retrocede. ¡A seguir al Colo y a Karen, que les vamos a ganar!". /MDZOL