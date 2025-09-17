Milei pierde en el Congreso: veto al financiamiento universitario fue rechazado

La Cámara de Diputados asestó un doble golpe al Gobierno al rechazar el veto a la ley de aumento de financiamiento universitario. Con un resultado contundente de 174 votos a favor de mantener el rechazo, 67 en contra y 2 abstenciones, la decisión pone en evidencia un amplio consenso parlamentario en defensa de la inversión educativa y plantea, en clave política y presupuestaria, un desafío para el Ejecutivo respecto de la implementación y el destino de los recursos destinados a las casas de estudio.