Milei pierde en el Congreso: veto al financiamiento universitario fue rechazado
El gobierno recibió un doble golpe en la Cámara baja, mientras miles de personas se manifiestan frente al Congreso.
La Cámara de Diputados asestó un doble golpe al Gobierno al rechazar el veto a la ley de aumento de financiamiento universitario. Con un resultado contundente de 174 votos a favor de mantener el rechazo, 67 en contra y 2 abstenciones, la decisión pone en evidencia un amplio consenso parlamentario en defensa de la inversión educativa y plantea, en clave política y presupuestaria, un desafío para el Ejecutivo respecto de la implementación y el destino de los recursos destinados a las casas de estudio.