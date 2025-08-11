Javier Milei prepara una gira por las provincias para la campaña de las elecciones nacionales. En la Casa Rosada aseguran que el Presidente tiene previsto viajar a una serie de distritos -de la región centro del país en gran parte- para apuntalar a sus candidatos. “Es la instancia más importante de todas porque es lo que va a determinar si podemos hacer las reformas de fondo”, expresan en Nación.

La mesa electoral de La Libertad Avanza pone la mira sobre las provincias de Córdoba, Santa Fe, Tucumán, Mendoza y Entre Ríos. En las primeras tres, el oficialismo competirá contra los armados de los mandatarios Martín Llaryora, Maximiliano Pullaro y Osvaldo Jaldo y en las últimas se alió con Alfredo Cornejo y Rogelio Frigerio.

En Balcarce 50 reconocen que el jefe de Estado también puede visitar Chaco y San Luis en línea con las alianzas con Leandro Zdero y Carlos Poggi. La encargada de definir los detalles es la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto con el asesor Santiago Caputo y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem.

En un sector del oficialismo no descartan que el primer mandatario también desembarque en La Rioja, donde compitió el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, en las elecciones de 2023. “La idea es que Milei viaje a las provincias con más población y después esté donde haga falta un refuerzo”, agregan.

Lo mismo aplica para la provincia de Buenos Aires, donde Milei ya visitó Villa Celina, en el municipio de La Matanza, y tiene previsto realizar una actividad en la primera sección electoral. En el Gobierno mantienen la intención de unificar la campaña en el territorio bonaerense junto con la nacional en línea con que el jefe de Estado se ponga al frente.

El Ejecutivo planea utilizar la misma línea discursiva de polarización contra el kirchnerismo y reconoce que evitará subir a la discusión al frente electoral de gobernadores compuesto por Martín Llaryora (Córdoba), Carlos Sadir (Jujuy), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Ignacio Torres (Chubut) y Claudio Vidal (Santa Cruz) para la disputa del 26 de octubre.

Una de las preocupaciones dentro del oficialismo es que el jefe de bloque de La Libertad Avanza en la Cámara Baja, Gabriel Bornoroni, y la legisladora Romina Diez renuncien a sus bancas para competir en las elecciones de mitad de término. “Ninguno quiere dejar a otro referente en Córdoba y en Santa Fe”, expresan en Nación. Un ejemplo es el del exsecretario de Transporte, Franco Mogetta, que las Fuerzas del Cielo quieren imponer en el territorio cordobés y el menemismo rechaza.

Hay diferencias dentro de la Casa Rosada sobre la aplicación de esa estrategia más allá de que la mesa electoral busca referentes con conocimiento nacional. En Balcarce 50 insisten en que quieren contrarrestar la tendencia del ausentismo con la elección de candidatos. “Vamos a buscar dirigentes puros y que tengan cercanía con el presidente”, agregan./ TN