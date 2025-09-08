El Presidente Javier Milei habló desde el búnker de La Libertad Avanza en La Plata, apenas una hora después de que se conocieran los resultados de las elecciones bonaerenses que dejaron un contundente triunfo para el peronismo. En un tono autocrítico y sereno, admitió lo que para él es una derrota política: “Sin dudas en el plano político hoy hemos tenido una clara derrota y si alguien quiere reconstruir lo que hay que hacer es aceptar los resultados, hemos tenido un revés electoral”.

A continuación ofreció una lectura de los motivos de la derrota. Según Milei, los resultados exhiben la capacidad de movilización del peronismo: “Cuando uno mira estos resultados que por ahora están surgiendo lo que queda claro es que ellos tuvieron un desempeño en línea con lo que suelen tener en elecciones de línea ejecutiva. Han puesto el aparato que tienen desde hace 40 años y lo ejecutan de manera eficiente”.

Con esa observación, el Presidente reconoció el funcionamiento organizativo del adversario, pero al mismo tiempo planteó un límite: “Ellos han hecho la mejor elección posible que podían hacer”, sostuvo, y añadió que con ese desempeño el peronismo habría tocado su techo. De cara al calendario electoral, Milei situó el resultado bonaerense como un punto de partida para la estrategia hacia las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre. “Es un piso desde el cuál empezaremos a trabajar de cara al 26 de octubre que vienen las nacionales”, afirmó, estableciendo un horizonte de correcciones y ajustes.

El mandatario anticipó que el gobierno emprenderá un proceso de análisis interno y autocrítica para corregir errores: “Esto va a dar lugar a un profundo análisis de los resultados y una profunda autocrítica, no hay opción, vamos a corregir todo los errores, todo en lo que nos hayamos equivocado”. La declaración cerró el breve discurso desde el búnker, en el que Milei mezcló reconocimiento de la derrota, diagnóstico sobre la fortaleza del peronismo y una orientación hacia la recomposición y la estrategia para las próximas elecciones.