Milei reordena su estrategia electoral: desplazó a “Lule” Menem y empodera a Santiago Caputo

En un movimiento clave para reordenar la estrategia electoral de La Libertad Avanza (LLA), el presidente Javier Milei desplazó a Eduardo “Lule” Menem de la coordinación nacional del espacio y designó en su lugar a Pilar Ramírez, legisladora porteña y figura de extrema confianza de Karina Milei.

La decisión se tomó este jueves durante una extensa reunión en la Quinta de Olivos, donde el mandatario convocó a los 24 armadores provinciales del espacio, junto con el asesor presidencial Santiago Caputo y la propia Ramírez.

De esta forma, Lule Menem deja de ser el principal interlocutor entre el Gobierno y los dirigentes del interior. Su salida se produce tras la derrota electoral de LLA en la provincia de Buenos Aires y luego de fuertes cuestionamientos internos, especialmente de parte del sector Las Fuerzas del Cielo, que responde directamente a Caputo.

¿Quién es Pilar Ramírez?

Ramírez, legisladora de la Ciudad de Buenos Aires, es considerada una figura clave en el entorno de Karina Milei. Es habitual su presencia en la Casa Rosada, donde mantiene reuniones tanto con equipos de la Secretaría General de la Presidencia como con el propio Caputo. En los hechos, ha logrado mantener vínculos sólidos con ambos sectores, a pesar de las tensiones internas.

Su nuevo rol implica una ampliación significativa de responsabilidades: hasta ahora había trabajado exclusivamente en asuntos vinculados a la Ciudad, pero desde esta semana será la encargada de mantener un diálogo directo y fluido con los referentes provinciales del espacio libertario.

Reunión clave en Olivos

La salida de Menem y el ascenso de Ramírez no fue lo único que ocurrió en Olivos. Más temprano ese mismo día, Milei reunió a los candidatos nacionales de LLA para definir los próximos pasos de la campaña rumbo a las elecciones de octubre.

Según pudo saber TN, el mandatario brindó una suerte de “clase magistral” sobre gestión pública, en la que detalló los ejes económicos, sociales, de seguridad y de política exterior de su administración.

Con este encuentro, el objetivo del Presidente fue marcar con claridad la línea discursiva del tramo final de campaña, pero también evitar errores que puedan volver a relegar a LLA en las encuestas, como ocurrió el 7 de septiembre, cuando el espacio quedó por debajo de Fuerza Patria.